Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате мира
ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /ТАСС/. Россиянка Евгения Медведева занимает первое место по результатам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки.
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Спортсменка набрала 79,01 балла, своему рекорду мира она уступила всего 0,2 балла.
Второй стала канадка Кэйтлин Осмонд (75,98), третьей — ее соотечественница Габриэль Дэйлман (72,19).
Россиянка Анна Погорилая занимает четвертое место (71,52), Мария Сотскова — шестое (69,76).
Произвольная программа пройдет 31 марта.
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