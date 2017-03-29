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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 16:42 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате мира

ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /ТАСС/. Россиянка Евгения Медведева занимает первое место по результатам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки.

Второй стала канадка Кэйтлин <span class=error>Осмонд</span> третьей — ее соотечественница Габриэль Дэйлман. Увеличить
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Спортсменка набрала 79,01 балла, своему рекорду мира она уступила всего 0,2 балла.

Второй стала канадка Кэйтлин Осмонд (75,98), третьей — ее соотечественница Габриэль Дэйлман (72,19).

Россиянка Анна Погорилая занимает четвертое место (71,52), Мария Сотскова — шестое (69,76).

Произвольная программа пройдет 31 марта.
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Медведева заявила, что усложнила программу на ЧМ, чтобы преодолеть себя

Медведева заявила, что усложнила программу на ЧМ, чтобы преодолеть себя

ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская фигуристка Евгения Медведева решила усложнить короткую программу перед чемпионатом мира в Хельсинки, чтобы преодолеть себя. Об этом она заявила журналистам после проката короткой программы.
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29 марта

Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате мира

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