Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате мира

ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская фигуристка Евгения Медведева решила усложнить короткую программу перед чемпионатом мира в Хельсинки, чтобы преодолеть себя. Об этом она заявила журналистам после проката короткой программы.