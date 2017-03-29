Медведева заявила, что усложнила программу на ЧМ, чтобы преодолеть себя

За свое исполнение фигуристка получила 79,01 балла. Это на две десятых меньше принадлежащего ей мирового рекорда. Спортсменка лидирует после короткой программы.

«Порой важнее преодолеть саму себя. Прыгать с двумя руками наверху я начала совсем недавно. Думала, что на чемпионат мира я поеду без усложнений, особой задачи прыгать именно так не стояло. Сначала было нестабильно», — Медведева.

Действующая чемпионка мира заявила, что не ставила задачи побить мировой рекорд.

«Я никогда не задумываюсь над оценками. Я понимала, что прыжки с двумя руками наверху дадут небольшую прибавку. Основной цели побить мировой рекорд у меня не было, как и всегда», — отметила она.

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют в пятницу.