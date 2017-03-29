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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 16:38 | Зимние: Фигурное катание | Sports.kz

Турсынбаева обеспечила себе место в произвольной программе чемпионата мира

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева уже точно выступит в произвольной программе чемпионата мира, который проходит в Хельсинки, сообщает Sports.kz.

По итогам короткой программы Турсынбаева набрала 65,48 балла и в онлайн-протоколе занимает пятое место. В короткой программе осталось выступить российским фигуристкам Евгении Медведевой, Марии Сотсковой, Анне Погорилой, канадке Габриэль Дэйлман, американке Эшли Вагнер и японке Рике Хонго.

Отметим, что в произвольную программу попадут 24 спортсменки, показавшие лучшие результаты. Произвольная программа состоится 31 марта и начнется в 21:00 по астанинскому времени.

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Новости Фигурного катания

Казахстанская фигуристка Турсынбаева обеспечила себе место в произвольной программе чемпионата мира

Казахстанская фигуристка Турсынбаева обеспечила себе место в произвольной программе чемпионата мира

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева обеспечила себе место в произвольной программе чемпионата мира, который проходит в Хельсинки (Финляндия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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