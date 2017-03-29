Турсынбаева обеспечила себе место в произвольной программе чемпионата мира
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева уже точно выступит в произвольной программе чемпионата мира, который проходит в Хельсинки, сообщает Sports.kz.
По итогам короткой программы Турсынбаева набрала 65,48 балла и в
Отметим, что в произвольную программу попадут 24 спортсменки, показавшие лучшие результаты. Произвольная программа состоится 31 марта и начнется в 21:00 по астанинскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter