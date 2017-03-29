Турсынбаева обеспечила себе место в произвольной программе чемпионата мира

По итогам короткой программы Турсынбаева набрала 65,48 балла и в онлайн-протоколе занимает пятое место. В короткой программе осталось выступить российским фигуристкам Евгении Медведевой, Марии Сотсковой, Анне Погорилой, канадке Габриэль Дэйлман, американке Эшли Вагнер и японке Рике Хонго.



Отметим, что в произвольную программу попадут 24 спортсменки, показавшие лучшие результаты. Произвольная программа состоится 31 марта и начнется в 21:00 по астанинскому времени.