Победной суммы Загитовой на Спартакиаде должно хватить даже для олимпийской медали
Восходящая звезда мирового фигурного катания Алина Загитова вслед за короткой выиграла и произвольную программу на VIII зимней Спартакиаде учащихся России.
Итоговое преимущество Загитовой над ближайшей преследовательницей — Анастасией Губановой из
А чемпионской суммы (217,53) на Олимпийских играх в Сочи-2014 хватило бы для бронзовой медали, а на прошлогоднем чемпионате мира — даже для серебряной! Напомним, что в нынешнем сезоне Загитова завоевала золото и на юниорском ЧМ, и в финале юниорского «Гран-при», а кроме того стала серебряным призером национального первенства, уступив там только действующей чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой. Попасть на «взрослый» ЧМ, проходящий сейчас в Хельсинки, Загитовой не позволил только юный возраст: 15 ей исполнится лишь в мае этого года. Это означает, что право выступать на крупнейших международных соревнованиях москвичка получит со следующего (олимпийского) сезона.
В танцах на льду золото Спартакиады также с солидным отрывом и выигрышем обеих программ завоевали столичные фигуристы Софья Полищук и Александр Вахнов. Это был последний комплект наград, разыгранный в этом виде спорта, а также последние соревнования Спартакиады в Саранске.
VIII зимняя Спартакиада учащихся России.
Фигурное катание. Саранск
Женщины.
Сумма 2-х программ.
1. Загитова (Москва).
217,53.
2. Губанова (Санкт-Петербург).
208,73.
3. Паненкова (Москва).
203,33.
Танцы.
Сумма 2-х программ.
1. Полищук/Вахнов (Москва).
151,32.
2. Ушакова/Некрасов (Московская обл.).
135,40.
3. Лазарева/Прокофьев (Санкт-Петербург).
132,58.
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