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29 марта 2017, 16:00 | Зимние: Фигурное катание | Спортфакт

Победной суммы Загитовой на Спартакиаде должно хватить даже для олимпийской медали

Восходящая звезда мирового фигурного катания Алина Загитова вслед за короткой выиграла и произвольную программу на VIII зимней Спартакиаде учащихся России.

Итоговое преимущество Загитовой над ближайшей преследовательницей — Анастасией Губановой из Санкт-Петербурга — составило почти десять баллов.

А чемпионской суммы (217,53) на Олимпийских играх в Сочи-2014 хватило бы для бронзовой медали, а на прошлогоднем чемпионате мира — даже для серебряной! Напомним, что в нынешнем сезоне Загитова завоевала золото и на юниорском ЧМ, и в финале юниорского «Гран-при», а кроме того стала серебряным призером национального первенства, уступив там только действующей чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой. Попасть на «взрослый» ЧМ, проходящий сейчас в Хельсинки, Загитовой не позволил только юный возраст: 15 ей исполнится лишь в мае этого года. Это означает, что право выступать на крупнейших международных соревнованиях москвичка получит со следующего (олимпийского) сезона.

В танцах на льду золото Спартакиады также с солидным отрывом и выигрышем обеих программ завоевали столичные фигуристы Софья Полищук и Александр Вахнов. Это был последний комплект наград, разыгранный в этом виде спорта, а также последние соревнования Спартакиады в Саранске.
VIII зимняя Спартакиада учащихся России.

Фигурное катание. Саранск
Женщины.

Сумма 2-х программ.

1. Загитова (Москва).

217,53.

2. Губанова (Санкт-Петербург).

208,73.

3. Паненкова (Москва).

203,33.

Танцы.

Сумма 2-х программ.

1. Полищук/Вахнов (Москва).

151,32.

2. Ушакова/Некрасов (Московская обл.).

135,40.

3. Лазарева/Прокофьев (Санкт-Петербург).

132,58.
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