Казахстанская фигуристка Турсынбаева обеспечила себе место в произвольной программе чемпионата мира
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева обеспечила себе место в произвольной программе чемпионата мира, который проходит в Хельсинки (Финляндия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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За свою короткую программу казахстанская фигуристка набрала 65,48 баллов. На момент написания новости Элизабет Турсынбаева занимала пятую строчку в короткой программе.
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