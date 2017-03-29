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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 15:50 | Зимние: Фигурное катание | Vesti.kz

Казахстанская фигуристка Турсынбаева обеспечила себе место в произвольной программе чемпионата мира

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева обеспечила себе место в произвольной программе чемпионата мира, который проходит в Хельсинки (Финляндия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанка пока занимает пятое место в короткой программе. Увеличить
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За свою короткую программу казахстанская фигуристка набрала 65,48 баллов. На момент написания новости Элизабет Турсынбаева занимала пятую строчку в короткой программе.

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