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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 15:48 | Зимние: Фигурное катание | PROСПОРТ - Казахстан

Элизабет Турсынбаева выступила в короткой программе

Фигуристки группы 6 откатали свои выступления, передает Prosports.kz.

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Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева откатала короткую программу на 65.48 балла. Судьи оценили выступления девушек следующим образом: канадская фигуристка Кэтлин Осмонд — 75.98 балла, американка Карен Чен — 69.98 балла, кореянка Да Бин Чой — 62.66 балла, словацкая спортсменка Николь Райичова -57.08 балла, латвийская фигуристка Ангелина Кучвальская — 55.98 балла. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля.

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