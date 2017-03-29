Элизабет Турсынбаева выступила в короткой программе
Фигуристки группы 6 откатали свои выступления, передает Prosports.kz.
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Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева откатала короткую программу на 65.48 балла. Судьи оценили выступления девушек следующим образом: канадская фигуристка Кэтлин Осмонд — 75.98 балла, американка Карен Чен — 69.98 балла, кореянка Да Бин Чой — 62.66 балла, словацкая спортсменка Николь Райичова -57.08 балла, латвийская фигуристка Ангелина Кучвальская — 55.98 балла. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля.
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