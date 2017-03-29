Авербух уверен в успехе фигуристки Медведевой на чемпионате мира

«Думаю, что на мировом первенстве мы такого не увидим. Она позволила себе небольшую шалость. Медведева показала свою силу и способности, но на чемпионате мира не стоит заниматься подобными вещами. Здесь надо кататься чисто и с запасом. Тот, кому надо, обратил внимание. Не надо бесконечно это повторять. Надеюсь, что Этери Тутберидзе откажется от этого, но в то же время я приветствую, что она позволила подопечной сделать на чемпионатах России и Европы. Это те вещи, которые создают не просто чемпиона, а чемпиона, о котором говорят. Не нужно быть гуру фигурного катания, чтобы прийти к такому выводу. Медведева не нуждается в том, чтобы соперницы ошибались. Ей просто необходимо сделать свою программу», — цитирует Авербуха RTRT.

Евгения Медведева — чемпионка России 2016 и 2017 годов. Заслуженный мастер спорта России, обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.