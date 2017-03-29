Кэтлин Осмонд откатала короткую программу
Канадская фигуристка завершила выступление в короткой программе на ЧМ-2017 в Хельсинки, сообщает Prosports.kz.
Судьи оценили выступление фигуристки в 75.98 балла (личный рекорд). Фигуристка сразу возглавила рейтинг короткой программы, сместив итальянку Каролину Костнер. В группе 6 соперницами Осмонд являются американка Карен Чен и казахстанка Элизабет Турсынбаева. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова назвала после выступления Осмонд настрадавшимся мастером.
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