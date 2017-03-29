Российский фигурист Авербух назвал итальянку Костнер «явлением в фигурном катании»

«Костнер — явление в фигурном катании. Мне очень жаль, что она не стала олимпийской чемпионкой, когда была в самом соку своей спортивной формы. О ней знают даже обыватели, и ее узнают больше, чем некоторых чемпионов мира, которые после своих побед пропадали. Для развития женского фигурного катания нужны такие яркие личности, как Костнер. Она сумела выдержать удар после допингового скандала, отбыла дисквалификацию и вернулась. О таких людях снимают кино. Есть большая разница между тем, чтобы стать чемпионом мира, и тем, чтобы войти в историю фигурного катания. На мой взгляд, второе важнее», — цитирует Авербуха RT.

Каролина Костнер — восьмикратная чемпионка Италии и первая итальянская фигуристка, ставшая чемпионкой Европы и чемпионкой мира по фигурному катанию.