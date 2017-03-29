Итоги короткой программы группы 5

Судьи оценили короткую программу фигуристок: японка Вакаба Хигути — 65.87 балла, Иветт Тот из Венгрии — 61.0 баллов, японка Маи Михара — 59.59, китаянка Цигун Ли — 56.30 балла и немка Николь Шот — 54.83 балла.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Хельсинки пройдет с 29 марта по 2 апреля. Нашу страну на турнире представят Денис Тен и Элизабет Турсынбаева. 29 марта в короткой программе Турсынбаева выступит 31-й.