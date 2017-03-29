Московские фигуристы Полищук и Вахнов выиграли Спартакиаду в танцах на льду

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Победители получили 151,32 балла. Второе место — у представителей Московской области Арины Ушаковой и Максима Некрасова (135,40). Бронза у дуэта из Самарской области Ангелины Лазаревой и Максима Прокофьева (132,58).

Полищук и Вахнов подвели итоги сезона. «Практически все задачи, которые ставили перед собой, выполнили, — сказали победители. — Кроме, может быть, одной основной задачи — отобраться на мир. Но у нас есть еще три года, так что все впереди».

Состязания по фигурному катанию проходят в Саранске. К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки до 18 лет.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.