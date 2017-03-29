Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29244015/
29 марта 2017, 15:00 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Московские фигуристы Полищук и Вахнов выиграли Спартакиаду в танцах на льду

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московские фигуристы Софья Полищук и Александр Вахнов стали победителями восьмой зимней Спартакиады учащихся России в танцах на льду. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место у представителей Московской области Арины Ушаковой и Максима Некрасова бронза у дуэта из Самарской области Ангелины Лазаревой и Максима Прокофьева. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победители получили 151,32 балла. Второе место — у представителей Московской области Арины Ушаковой и Максима Некрасова (135,40). Бронза у дуэта из Самарской области Ангелины Лазаревой и Максима Прокофьева (132,58).

Полищук и Вахнов подвели итоги сезона. «Практически все задачи, которые ставили перед собой, выполнили, — сказали победители. — Кроме, может быть, одной основной задачи — отобраться на мир. Но у нас есть еще три года, так что все впереди».

Состязания по фигурному катанию проходят в Саранске. К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки до 18 лет.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Авербух уверен в успехе фигуристки Медведевой на чемпионате мира

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити по спортивным танцам Илья Авербух уверен, что российская фигуристка Евгения Медведева не станет исполнять каскад «три-три-три» на чемпионате мира, который стартовал 29 марта в Финляндии.
Еще 7 новостей  Все новости
29 марта

Monde: отстраненный от футбола Платини стал жертвой заговора чиновников ФИФА

IIHF планирует потратить около $7 млн на оплату страховки игроков НХЛ для участия в ОИ

Чемпионы Европы Тарасова и Морозов выступят на ЧМ по фигурному катанию