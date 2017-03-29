Мозер: Фигуристы Тарасова/Морозов примут участие в ЧМ, несмотря на травму партнерши

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Тарасова получила порез под коленом на тренировке перед короткой программой на чемпионате мира, стартовавшем в среду в Хельсинки, после чего ей наложили 10 швов. Короткую программу спортивные пары представят на чемпионате мира в среду. Тарасова/Морозов, действующие чемпионы Европы, по расписанию должны выступить в последней разминке и выйти на лед в 22:35 мск.

«Стартуем», — сказала Мозер в ответ на вопрос корреспондента «Р-Спорт» об участии пары в турнире.