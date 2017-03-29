Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29243754/
ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 14:45 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Мозер: Фигуристы Тарасова/Морозов примут участие в ЧМ, несмотря на травму партнерши

ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская спортивная пара фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов примет участие в чемпионате мира в Финляндии, несмотря на повреждение партнерши, заявила агентству «Р-Спорт» тренер спортсменов Нина Мозер.

<em>ХЕЛЬСИНКИ 29 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов. </em>Российская спортивная пара фигуристов Евгения <span class=error>Тарасова</span>/Владимир Морозов примет участие в чемпионате мира в Финляндии несмотря на повреждение партнерши заявила агентству Р-Спорт тренер спортсменов Нина <span class=error>Мозер</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Тарасова получила порез под коленом на тренировке перед короткой программой на чемпионате мира, стартовавшем в среду в Хельсинки, после чего ей наложили 10 швов. Короткую программу спортивные пары представят на чемпионате мира в среду. Тарасова/Морозов, действующие чемпионы Европы, по расписанию должны выступить в последней разминке и выйти на лед в 22:35 мск.

«Стартуем», — сказала Мозер в ответ на вопрос корреспондента «Р-Спорт» об участии пары в турнире.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Авербух уверен в успехе фигуристки Медведевой на чемпионате мира

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити по спортивным танцам Илья Авербух уверен, что российская фигуристка Евгения Медведева не станет исполнять каскад «три-три-три» на чемпионате мира, который стартовал 29 марта в Финляндии.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США