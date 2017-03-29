Маи Михара выступила в короткой программе
Японская фигурстка Маи Михара завершила прокат короткой программы на ЧМ-2017, сообщает Prosports.kz.
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Судьи оценили выступление девушки в 59.59 балла. На данный момент Михира расположилась на пятой строчке в общем зачете. Впереди выступление еще 2-х групп.
Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Хельсинки пройдет с 29 марта по 2 апреля. Нашу страну на турнире представят Денис Тен и Элизабет Турсынбаева. 29 марта в короткой программе Турсынбаева выступит 31-й.
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