Маи Михара выступила в короткой программе

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Судьи оценили выступление девушки в 59.59 балла. На данный момент Михира расположилась на пятой строчке в общем зачете. Впереди выступление еще 2-х групп.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Хельсинки пройдет с 29 марта по 2 апреля. Нашу страну на турнире представят Денис Тен и Элизабет Турсынбаева. 29 марта в короткой программе Турсынбаева выступит 31-й.