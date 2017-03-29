Московская фигуристка Загитова выиграла Спартакиаду учащихся
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Москвичка Алина Загитова стала победительницей восьмой зимней Спартакиады учащихся России в женском одиночном фигурном катании. Об этом сообщает
пресс-служба соревнований.
По результатам короткой и произвольной программ победительница получила 217,53 балла. Второй стала представительница
Состязания по фигурному катанию проходят в Саранске. К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 14−17 лет.
Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.
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