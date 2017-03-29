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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 14:01 | Зимние: Фигурное катание | PROСПОРТ - Казахстан

Татьяна Тарасова: Костнер не претендент на медаль

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила выступление итальянской фигуристки Каролины Костнер, сообщает Prosports.kz.

«Костнер не претенд на медаль. С ее прокатом сложно будет занять подиум, — поделилась Тарасова в эфире Матч Арена. По итогам короткой программы итальянка Каролина Костнер набрала 66.33 балла.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Хельсинки пройдет с 29 марта по 2 апреля.

Нашу страну на турнире представят Денис Тен и Элизабет Турсынбаева. 29 марта в короткой программе Турсынбаева выступит 31-й.
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