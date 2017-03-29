Хельсинки-2017. Короткая программа группы 4

Именно эти фигуристки претендуют в счастливый список девушек, которые выйдут в произвольную программу ЧМ-2017 в Хельсинки. По итогам выступлений женской короткой программы девушки группы 4 заработали от судей: американка Мария Белл — 61.02 балла, бельгийка Лорена Хенрдикс — 57.54 балла, француженка Лоурен Лекаверье — 55.49 баллов, Изейдора Виллиамс из Бразилии — 50.65 баллов, австрийка Керстин Франк — 50.54 балла. Результаты прокатов группы 1, группы 2 и группы 3.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Хельсинки пройдет с 29 марта по 2 апреля. Нашу страну на турнире представят Денис Тен и Элизабет Турсынбаева. 29 марта в короткой программе Турсынбаева выступит 31-й.