Федерация: Москва не рискует потерять право проведения ЧЕ-2018 по фигурному катанию
ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация фигурного катания на коньках России продолжает подготовку к чемпионату Европы 2018 года в Москве, риска отмены проведения турнира в российской столице на сегодня не существует. Об этом ТАСС заявил генеральный директор федерации Александр Коган.
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В нынешнем сезоне в связи с чередой допинговых скандалов Россия была вынуждена отказаться от проведения многих международных соревнований по зимним видам спорта. В их числе этапы Кубка мира по биатлону, лыжным гонкам, конькобежному спорту, чемпионат мира по бобслею и скелетону.
«Мы готовимся к проведению соревнований в соответствии с нашими планами, ничего не меняется», — сказал Коган.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям воздержаться от проведения своих турниров в России.
Чемпионат Европы пройдет в Москве в январе 2018 года.
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