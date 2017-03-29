Федерация: Москва не рискует потерять право проведения ЧЕ-2018 по фигурному катанию

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В нынешнем сезоне в связи с чередой допинговых скандалов Россия была вынуждена отказаться от проведения многих международных соревнований по зимним видам спорта. В их числе этапы Кубка мира по биатлону, лыжным гонкам, конькобежному спорту, чемпионат мира по бобслею и скелетону.

«Мы готовимся к проведению соревнований в соответствии с нашими планами, ничего не меняется», — сказал Коган.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям воздержаться от проведения своих турниров в России.

Чемпионат Европы пройдет в Москве в январе 2018 года.