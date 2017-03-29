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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 13:35 | Зимние: Фигурное катание | PROСПОРТ - Казахстан

Хельсинки-2017. Группа 3 выступила в короткой программе

Prosports.kz представляет вашему вниманию результаты короткой программы группы 3.

От судей девушки получили: Кэйлани Крэйн из Австрии 56.97 балла, эстонская фигуристка Хилари Халвин — 51.94 балла, Ами Лин из Тайпея — 50.74 балла, британка Наташа Маккай — 50.10 баллов, швейцарская фигуристка Ясмин Ямада — 47.86 балла. Результаты женской короткой программы группы 1 и группы 2. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева в короткой программе ЧМ-2017 выступит 31-й.
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