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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 13:16 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Мишин: Возвращение Костнер в фигурное катание — подвиг, но это дается с трудом

ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Итальянка Каролина Костнер фактически пытается совершить подвиг, вернувшись в фигурное катание, но пока этот процесс проходит негладко, заявил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Чемпионат мира 2017 года стартовал в среду в Хельсинки соревнованиями в женском одиночном катании. Костнер получила 66,33 балла за прокат короткой программы. Итальянка вернулась на лед после дисквалификации за сокрытие информации об употреблении допинга ее бывшим бойфрендом Алексом Швацером.

«Когда человек не сделал один элемент, причем простой, я не могу быть слишком счастлив, — сказал Мишин журналистам. — Я хочу сказать, что эти явления вполне допустимы и часто встречаемы у людей, которые пропустили два года. Одна олимпийская чемпионка по синхронному плаванию сказала, что вернуться в спорт после перерыва — это почти подвиг. Ну вот, этот подвиг совершается трудно», — сказал Мишин журналистам.

«Мы с ней (Костнер) не планировали каких-то победоносных выступлений в этом году, нам нужно было просто войти в среду фигурного катания, а в следующем сезоне надо постепенно довести сложность программ до уровня, на который она способна. Сегодня ей помешала эйфория, а не отсутствие мастерства», — добавил он.

Каролина Костнер является чемпионкой мира 2012 года и бронзовым призером Олимпийских игр-2014 в Сочи.
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