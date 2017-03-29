«Элизабет Турсынбаева — сильная фигуристка. Она тренируется у Брайана Орсера. На тренировке я лично видела, как она сделала четверное сальто, а на хвосте тройной тулуп. Мало того, Элизабет проделала это несколько раз. Очень сильно! Приятно осознавать, что есть такие сильные дети, которых еще свет не видел. Надеюсь, мы доживем до того момента, когда они раскроются полностью, — поделилась Татьяна Тарасова в эфире Матч Арена.