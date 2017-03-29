Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29242253/
ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 13:15 | Зимние: Фигурное катание | PROСПОРТ - Казахстан

Татьяна Тарасова: Элизабет Турсынбаева — сильная фигуристка

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила технику проката казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой.

«Элизабет Турсынбаева — сильная фигуристка. Она тренируется у Брайана Орсера. На тренировке я лично видела, как она сделала четверное сальто, а на хвосте тройной тулуп. Мало того, Элизабет проделала это несколько раз. Очень сильно! Приятно осознавать, что есть такие сильные дети, которых еще свет не видел. Надеюсь, мы доживем до того момента, когда они раскроются полностью, — поделилась Татьяна Тарасова в эфире Матч Арена.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»