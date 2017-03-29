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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 13:12 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Костнер рассчитывает продолжить тренироваться у Мишина в олимпийском сезоне

ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионка мира 2012 года по фигурному катанию Каролина Костнер рассчитывает продолжить сотрудничество с российским тренером Алексеем Мишиным в олимпийском сезоне. Об этом итальянская 30-летняя спортсменка рассказала ТАСС.

Итальянская спортсменка работает с российским тренером с ноября прошлого года. Увеличить
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Костнер в среду выступила с короткой программой на чемпионате мира в Хельсинки, за исполнение которой получила 66,33 балла.

«Я очень довольна сотрудничеством с Мишиным. Работа с ним вдохновляет и мотивирует меня. Надеюсь, что и в олимпийском сезоне я продолжу тренироваться у него, и он поможет мне и дальше развивать мое катание. Однако пока мы сконцентрированы на успешном выступлении на этом чемпионате мира», — сказала Костнер.

Костнер приостановила карьеру после Олимпиады в Сочи, где завоевала бронзовую награду. После на спортсменку была наложена 16-месячная дисквалификация за лжесвидетельство по делу об обвинении в употреблении допинга бывшего жениха, ходока Алекса Швацера.

Мишин стал тренером спортсменки, которая также является пятикратной чемпионкой мира, в ноябре прошлого года.
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