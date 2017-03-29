Мозер: Тарасова хочет выйти на разминку на ЧМ после укола, но ситуация неясна

Тарасова получила порез под коленом на тренировке перед короткой программой на чемпионате мира, стартовавшем в среду в Хельсинки. По словам Мозер, фигуристке наложили 10 швов.

«Будем ориентироваться после того, как отойдет нога после укола. Она (Тарасова) говорит, что на разминку хотела бы выйти, но пока не понимаем, насколько это возможно», — сказала Мозер, отметив, что фигуристка травмировала левую ногу.

Тарасова и Морозов являются действующими чемпионами Европы. Короткую программу пары на чемпионате мира откатают в среду. Начало последней разминки, в которой должны выступить Тарасова/Морозов, запланировано на 22:15 мск.