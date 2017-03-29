Каролина Костнер призналась, что тренер Мишин заново открыл ей мир фигурного катания
ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2014 года в Сочи итальянская фигуристка Каролина Костнер рассказала агентству «Р-Спорт», что российский тренер Алексей Мишин заново открыл ей мир фигурного катания.
Костнер тренируется под руководством Мишина с начала нынешнего сезона, который у итальянской фигуристки стал первым после перерыва, связанного с дисквалификацией за помощь в употреблении допинга бывшему бойфренду Алексу Швацеру. В среду Костнер выступила с короткой программой на чемпионате мира в Хельсинки и получила 66,33 балла, допустив несколько помарок. После выступления двух групп участниц это лучший результат.
«Алексей (Мишин) заставил меня взглянуть на фигурное катание совершенно с другой стороны, он открыл мне заново этот мир. Я думала, что, проведя 25 лет в фигурном катании, узнала в этом виде спорта все. Благодаря Мишину я узнаю
Итальянская фигуристка добавила, что пребывание в России для нее не проблема. «Я не постоянно живу в
Оценивая свое выступление в короткой программе, Костнер сказала журналистам, что не расстраивается
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