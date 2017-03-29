Каролина Костнер призналась, что тренер Мишин заново открыл ей мир фигурного катания

Костнер тренируется под руководством Мишина с начала нынешнего сезона, который у итальянской фигуристки стал первым после перерыва, связанного с дисквалификацией за помощь в употреблении допинга бывшему бойфренду Алексу Швацеру. В среду Костнер выступила с короткой программой на чемпионате мира в Хельсинки и получила 66,33 балла, допустив несколько помарок. После выступления двух групп участниц это лучший результат.

«Алексей (Мишин) заставил меня взглянуть на фигурное катание совершенно с другой стороны, он открыл мне заново этот мир. Я думала, что, проведя 25 лет в фигурном катании, узнала в этом виде спорта все. Благодаря Мишину я узнаю что-то новое каждый день. Я тренируюсь в группе настоящих профессионалов», — сказала Костнер.

Итальянская фигуристка добавила, что пребывание в России для нее не проблема. «Я не постоянно живу в Санкт-Петербурге, но когда я там, наслаждаюсь этим потрясающе красивым городом. Особенно сейчас, весной, когда он расцветает на глазах», — отметила Костнер.