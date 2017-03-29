Фигуристке Тарасовой наложили десять швов после наезда партнера на тренировке

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«На предстартовой тренировке во время исполнения дорожки партнер наехал на Тарасову после ее падения. В результате он разрезал ей левую ногу ниже колена. Ей наложили десять швов», — рассказала Мозер.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует 29 марта и продлится до 2 апреля в Хельсинки. Короткую программу спортивные пары представят в пятницу, 29 марта. Начало в 18:10 по московскому времени.

Помимо действующих чемпионов Европы Тарасовой и Морозова, Россию в парном катании представят Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт.