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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 13:21 | Зимние: Фигурное катание | Lenta.Ru

Фигуристке Тарасовой наложили десять швов после наезда партнера на тренировке

Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов может сняться с чемпионата мира по фигурному катанию из-за травмы партнерши. Об этом ТАСС рассказала тренер фигуристов Нина Мозер.

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«На предстартовой тренировке во время исполнения дорожки партнер наехал на Тарасову после ее падения. В результате он разрезал ей левую ногу ниже колена. Ей наложили десять швов», — рассказала Мозер.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует 29 марта и продлится до 2 апреля в Хельсинки. Короткую программу спортивные пары представят в пятницу, 29 марта. Начало в 18:10 по московскому времени.

Помимо действующих чемпионов Европы Тарасовой и Морозова, Россию в парном катании представят Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт.
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