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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 12:46 | Зимние: Фигурное катание | PROСПОРТ - Казахстан

Хельсинки-2017. Итоги короткой программы группы 2

Итоговые выступления женской короткой программы группы 2, передает Prosports.kz.

Хельсинки-2017. Итоги короткой программы группы 2 - Фото Увеличить
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Перед прокатом безоговорочным фаворитом группы 2 являлась итальянская фигуристка Каролина Костнер. По завершению ничего не изменилось. По результатам проката короткой программы фигуристки расположились в порядке: на первом месте находится Каролина Костнер из Италии — 66.33 балла, на втором месте китаянка Ксянгнинг Ли, показавшая результат 58.28 балла. На третьем месте сенегальская фигуристка Ширан Ю — 52.87 балла.
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