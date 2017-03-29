Хельсинки-2017. Итоги короткой программы группы 2

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Перед прокатом безоговорочным фаворитом группы 2 являлась итальянская фигуристка Каролина Костнер. По завершению ничего не изменилось. По результатам проката короткой программы фигуристки расположились в порядке: на первом месте находится Каролина Костнер из Италии — 66.33 балла, на втором месте китаянка Ксянгнинг Ли, показавшая результат 58.28 балла. На третьем месте сенегальская фигуристка Ширан Ю — 52.87 балла.