Коган: Тема допинга для фигурного катания не актуальна

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В среду в Хельсинки стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Накануне в финской столице прошла конференция Международного союза конькобежцев (ISU), на которой обсуждались предложения, направленные на продвижение и повышение маркетинговой привлекательности видов спорта, которые развивает организация.

«На мой взгляд, тема допинга для фигурного катания не актуальна», — сказал Коган.

В последние годы российский спорт столкнулся с чередой допинговых скандалов, в которых оказались замешаны и участники Олимпийских игр 2014 года в Сочи.