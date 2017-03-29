Коган: Тема допинга для фигурного катания не актуальна
ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тема допинга как для российского, так и для мирового фигурного катания не является актуальной. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
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В среду в Хельсинки стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Накануне в финской столице прошла конференция Международного союза конькобежцев (ISU), на которой обсуждались предложения, направленные на продвижение и повышение маркетинговой привлекательности видов спорта, которые развивает организация.
«На мой взгляд, тема допинга для фигурного катания не актуальна», — сказал Коган.
В последние годы российский спорт столкнулся с чередой допинговых скандалов, в которых оказались замешаны и участники Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
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