Тарасова и Морозов могут сняться с ЧМ по фигурному катанию из-за травмы партнерши
ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов может сняться с чемпионата мира по фигурному катанию
из-за травмы, полученной партнершей. Об этом сообщила ТАСС тренер спортсменов Нина Мозер.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Во время предстартовой тренировки, во время исполнения дорожки партнер наехал на Тарасову после ее падения. В результате он разрезал ей левую ногу ниже колена. Ей наложили десять швов», — сказала она.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Короткую программу спортивные пары представят вечером 29 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter