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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 12:16 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Тарасова и Морозов могут сняться с ЧМ по фигурному катанию из-за травмы партнерши

ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов может сняться с чемпионата мира по фигурному катанию из-за травмы, полученной партнершей. Об этом сообщила ТАСС тренер спортсменов Нина Мозер.

Тарасова и Морозов могут сняться с ЧМ по фигурному катанию из-за травмы партнерши - Фото Увеличить
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«Во время предстартовой тренировки, во время исполнения дорожки партнер наехал на Тарасову после ее падения. В результате он разрезал ей левую ногу ниже колена. Ей наложили десять швов», — сказала она.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Короткую программу спортивные пары представят вечером 29 марта.
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