Тарасова и Морозов могут сняться с ЧМ по фигурному катанию из-за травмы партнерши

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«Во время предстартовой тренировки, во время исполнения дорожки партнер наехал на Тарасову после ее падения. В результате он разрезал ей левую ногу ниже колена. Ей наложили десять швов», — сказала она.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Короткую программу спортивные пары представят вечером 29 марта.