В Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию

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Столица Финляндии Хельсинки принимает чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 29 марта по 2 апреля. Нынешний турнир имеет особую важность, потому что по совместительству представляет собой главный смотр фигуристов перед Олимпийскими играми в корейском Пхенчхане. Не секрет, что предолимпийские старты представляют повышенный интерес со стороны зрителей, а для некоторых спортсменов являются источником суеверий. Так и в этом году внимание специалистов и болельщиков будет приковано к результатам фигуристов в свете будущей Олимпиады.

Российская команда может смело рассчитывать на результаты, схожие с чемпионатом Европы, где сборная выиграла два золота в четырех видах.

Победы одержали Евгения Медведева и спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

В ожидании бенефиса Медведевой.

В женском одиночном катании, пожалуй, уже никто не сомневается, что Медведева выиграет чемпионат мира второй раз подряд.

Однако главной целью 17-летней суперзвезды остается золото Олимпийских игр. Если в Сочи она не проходила во взрослые соревнования по возрасту, то ближайшие годы пройдут под знаком Медведевой. Двукратная чемпионка Европы пребывает в отличном настроении и позволяет себе расслабиться, в том числе проводя время за просмотром японской анимации о фигурном катании.

Рассуждать о шансах на победу остальных участниц не приходится, но на пьедестале почета есть еще два места, за которые развернется интересная борьба. Выиграть медали в Хельсинки способна еще одна россиянка Анна Погорилая, проводящая хороший сезон и одержавшая две победы на этапах Гран-при. О шансах третьей российской участницы Марии Сотсковой следует говорить с большой осторожностью, так как в этом соревновательном году у нее в полной мере получился только один старт — чемпионат России, на котором она сенсационно превзошла Елену Радионову и завоевала место в сборной, не пустив ее на международные соревнования. А на финале Гран-при и чемпионате Европы Сотскова осталась без наград.

С нетерпением ждут болельщики прокат итальянки Каролины Костнер, которая после большого перерыва триумфально вернулась в спорт, выиграв бронзовую медаль чемпионата Европы в Остраве. Канадка Кейтлин Осмонд также не намерена сдавать своих позиций одного из лидеров, а серебряная медалистка прошлогоднего чемпионата мира американка Эшли Вагнер вряд ли поборется за подиум, потому что в этом сезоне не смогла продемонстрировать хороших результатов. На недавно прошедшем чемпионате четырех континентов победу одержала японская фигуристка Маи Михара с суммой 200,85 балла. 17-летняя спортсменка обыграла на турнире не только своих соотечественниц, но и сильных канадок Осмонд и Габриэль Дейлман, поэтому от нее также следует ожидать хорошего выступления.

Все смешалось в парном катании.

Еще один сильный российский вид будет представлен сразу двумя спортивными парами, претендующими на попадание в тройку сильнейших — Тарасова / Морозов и Ксения Столбова / Федор Климов. Долгое время новоиспеченные чемпионы Европы находились в тени Столбовой и Климова, и на Олимпиаде в Сочи именно последние считались будущими наследниками славы Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Однако Тарасова и Морозов заметно прибавили в постолимпийские годы, что отразилось на их результатах в этом сезоне.

Дуэт сначала победил на финале Гран-при в Марселе, а потом завоевал золото чемпионата Европы в Остраве.

У Столбовой с Климовым, наоборот, последние годы сложились не лучшим образом в основном из травм. Однако на континентальном первенстве они продемонстрировали, что быстро набирают боевую форму и в скором времени будут готовы к большим свершениям.

В парном катании сложилась очень интересная ситуация — явного лидера нет, и победить может сразу несколько дуэтов. Никогда нельзя сбрасывать со счетов сильных канадцев Меган Дюамель и Эрика Редфорда, а также немецкую пару Алену Савченко / Бруно Массо. Ветеран фигурного катания Савченко уже показала в этом сезоне, на что она способна со своим новым партнером, однако его травма спины заставила срочно пересматривать план подготовки к Хельсинки, что сказалось на результатах. Тем не менее, после Остравы никаких неприятностей с Массо и Савченко не случилось, и есть все основания полагать, что к мировому чемпионату дуэт подошел в стопроцентной готовности.

Большой интерес представляет китайская пара Вэньцзин Суй / Цун Хань,

которая победила на недавнем турнире четырех континентов, оставив позади и Дюамель с Редфордом, и своих сильных соотечественников. Серебряные медалисты двух прошедших чемпионатов мира пропустили почти весь нынешний сезон из-за операции на ногах, которую пришлось перенести партнерше весной прошлого года. Однако почти год спустя дуэт показал, что восстановился и вновь готов бороться за награды самого высокого достоинства.

Предолимпийская дуэль.

В танцах на льду реальными шансами на медаль среди россиян обладают только Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Да и бороться они будут, скорее всего, только за бронзу.

Сложно представить, что кто-то может вклиниться в борьбу двух титанов современных танцев — канадцев Тессы Вирчу и Скотта Моира и французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

На стороне французского дуэта молодость и победы на двух последних чемпионатах мира, а также отсутствие большого перерыва в профессиональной деятельности. Однако канадский дуэт также обладает сильными сторонами. Это многолетняя репутация, золото Олимпиады в Ванкувере и любовь судейского корпуса. В двух очных поединках в этом сезоне победы одержали именно Вирчу и Моир — на одном из этапов Гран-при и на финале в Марселе.

Пожалуй, два подряд поражения сказались на катании непобедимого до этого дуэта. Пападакис и Сизерон выиграли последний чемпионат Европы, но заставили понервничать своих болельщиков, потому что после короткой программы шли на третьем месте из-за грубой ошибки в прокате. Но если в континентальном первенстве такие вещи еще можно исправить, то Вирчу с Моиром не простят ни одной помарки.

Шансы Бобровой и Соловьева на бронзу не выглядят стопроцентными.

В Остраве они уступили серебро итальянскому дуэту Анне Каппеллини и Луке Ланотте, а к сильным соперникам из Европы добавятся еще и два мощных дуэта из США — Майя и Алекс Шибутани и Мэдисон Чок / Эван Бейтс. Позиции лидеров выглядят незыблемыми, однако борьба за бронзу обещает быть очень острой и увлекательной.

Революционный чемпионат.

В мужском одиночном катании соревнование обещает быть самым жарким в прямом смысле слова. Количество четверных прыжков, которые зрители увидят на протяжении двух программ, растопит хельсинский лед. Основным фаворитом чемпионата мира считается японец Юдзуру Ханю, который в этом сезоне уверенно победил в финале Гран-при и выглядит очень сильным как в элементах, так и компонентах.

Но не все так безоблачно для олимпийского чемпиона Сочи.

На небосклоне взошла новая звезда — 17-летний американец Натан Чен.

Новоиспеченный чемпион США и победитель турнира четырех континентов в Корее на глазах всего мира совершает революцию в мужском катании. На турнире в Корее он в очном противостоянии победил Ханю, впервые в истории приземлив пять четверных прыжков в произвольной программе.

Однако у юного американца есть слабость. В компонентах он пока уступает ведущим фигуристам мира, и баллов, которые он набирает в элементах, бывает недостаточно из-за потерь в оценке за артистичность и исполнение. Уже известно, что Ханю собирается заявить на произвольную программу три четверных прыжка, хотя в Корее он исполнил четыре. Правда, планы могут измениться, и абсолютный рекордсмен мира может внести корректировки в подготовку к старту.

В этом свете шансы испанца Хавьера Фернандеса выиграть третье подряд золото чемпионата мира выглядят невысокими.

Фернандес в этом сезоне ни разу не набрал выше 300 баллов по сумме двух программ, а планка на мировых первенствах крайне высока.

Слабо верится в выдающегося канадца Патрика Чана, который, пожалуй, вступил в завершающую фазу своей карьеры и уже не в состоянии тягаться с молодежь в элементах. Темной лошадкой приехал в Хельсинки еще один японский фигурист Сема Уно, который также в состоянии прыгать четыре четверных прыжка в произвольной программе.

С таким мощным набором элементов у главных претендентов на медали позиции российских фигуристов выглядят откровенно слабыми.

В теории Максим Ковтун способен заявить неплохую по сложности программу, но тогда сразу возникнет вопрос, сможет ли он совладать с нервами и чисто ее откатать. По всей видимости, в этой дисциплине россиянам ничего не светит.

Тем не менее, на два золота российские болельщики могут смело рассчитывать, а если получится выиграть медаль в танцах, то чемпионат в Хельсинки можно будет признать крайне успешным.