Хельсинки-2017. Каролина Костнер выступила в короткой программе
Итальянская фигуристка откатала свое выступление на чемпионате мира в Хельсинки-2017, сообщает Prosports.kz.
Судьи оценили выступление девушки в 66.33 балла. На данный момент Каролина первая в своей группе. Стоит отметить, что при выходе Каролины на лед, публика встретила девушки громкими овациями. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева выступит в короткой программе 31-й.
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