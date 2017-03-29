Хельсинки-2017. Каролина Костнер выступила в короткой программе

Судьи оценили выступление девушки в 66.33 балла. На данный момент Каролина первая в своей группе. Стоит отметить, что при выходе Каролины на лед, публика встретила девушки громкими овациями. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева выступит в короткой программе 31-й.