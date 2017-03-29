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https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29240958/
ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 12:00 | Зимние: Фигурное катание | PROСПОРТ - Казахстан

Хельсинки-2017. Каролина Костнер выступила в короткой программе

Итальянская фигуристка откатала свое выступление на чемпионате мира в Хельсинки-2017, сообщает Prosports.kz.

Судьи оценили выступление девушки в 66.33 балла. На данный момент Каролина первая в своей группе. Стоит отметить, что при выходе Каролины на лед, публика встретила девушки громкими овациями. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева выступит в короткой программе 31-й.
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