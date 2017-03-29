Хельсинки-2017. Результат короткой программы группы 1
Закончились исполнения короткой женской программы группы 1, сообщает Prosports.kz.
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По ее итогам на первом месте расположилась Анастасия Галустян из Армении с результатом 55.20 баллов. На втором месте находится шведка Йоши Хельгессон, показавшая 52.07 балла. На третьем месте оказалась норвежская фигуристка Анне Гьерсем — 46.99 баллов. Впереди нас ожидает выступление остальных
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