Хельсинки-2017. Результат короткой программы группы 1

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По ее итогам на первом месте расположилась Анастасия Галустян из Армении с результатом 55.20 баллов. На втором месте находится шведка Йоши Хельгессон, показавшая 52.07 балла. На третьем месте оказалась норвежская фигуристка Анне Гьерсем — 46.99 баллов. Впереди нас ожидает выступление остальных фигуристок-одиночниц. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева выступит 31-й.