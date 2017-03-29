Тарасова и Морозов: вы правда думаете, что допинг может помочь фигуристам?!
На старте чемпионата мира по фигурному катанию «АиФ» пообщался с сильнейшей российской парой — Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Все дороги ведут к Мозер
Дмитрий Гранцев, «АиФ»: Тренеры говорят, что найти партнёра в фигурном катании значительно сложнее, чем партнёра по жизни. Согласны?
Владимир: Думаю, да. Надо, чтобы люди подходили друг другу по многим параметрам. На одной душевной гармонии далеко не уедешь. Неслучайно Женя у меня уже четвёртая партнёрша. И мы с ней прошли долгий путь, прежде чем взяли первое «золото» (чемпионат Европы-2017. — Ред.).
Евгения: Мы уже 5 лет в паре, но в
— Почему в парном катании последнее время медали достаются только ученикам Нины Мозер (ваша пара, Траньков и Волосожар, Столбова и Климов)?
В.: Некоторые «доброжелатели» утверждают, что Нина Михайловна переманивает к себе все таланты — просто снимает сливки. Что тут скажешь? Завистников в фигурном катании всегда хватало. Ребята сами приходят к этому тренеру, потому что репутация Мозер говорит сама за себя.
Е.: Секрет в том, что она невероятно трудоспособный, творческий человек. Плюс Нина Михайловна — тонкий психолог, умеет найти со всеми нами, такими разными, общий язык.
— В каких отношениях фигуристы между собой? На льду друзей быть не может?
В.: На льду — нет. Но ничто не мешает нам дружить за пределами арены.
Е.: Например, тот же Максим Траньков брал над нами определённое шефство, помогал ставить программу. Он нас «цыплятки» называл (смеётся). Есть спорт, а есть человеческие отношения. Все прекрасно понимают, какая работа проделана, чтобы получить медаль. Если она досталась не тебе — это твоя ошибка. Никакой ревности к чужому успеху быть не должно.
— Не обижает, что в отличие от тех же Транькова и Волосожар вас пока мало кто узнаёт?
В.: Не могу сказать, что нас не узнают. Но, конечно, популярность Тани и Максима пока несравнима с нашей. Может, это и к лучшему. Чем меньше внимания, тем больше возможности сосредоточиться на своей работе.
— На прозвище «рыжики» как реагируете?
В.: Поначалу это
— Многие спортсмены недовольны тем, что фигурное катание движется в сторону усложнения программ. Вы в их числе?
Е.: Существующие сегодня правила таковы, что без тех же четверных прыжков сложно выигрывать. И спортсмены идут на риск. К сожалению, не все «тянут». Отсюда и бесконечные травмы, и это, конечно, неправильно.
В.: Одного голоса спортсменов недостаточно, чтобы
— Как вы относитесь к публикациям западных СМИ на тему того, что победы российских фигуристов на Олимпиаде в Сочи были одержаны не без допинга?
Е.: А почему мы должны к этому
В.: Вы правда думаете, что допинг может дать
— Что ожидаете от своего выступления на чемпионате мира?
В.: Со всей отдачей будем бороться за медали. На этот чемпионат в Финляндию приедет много русских болельщиков, и мы просто не имеем права их подвести.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter