Тарасова и Морозов: вы правда думаете, что допинг может помочь фигуристам?!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Все дороги ведут к Мозер

Дмитрий Гранцев, «АиФ»: Тренеры говорят, что найти партнёра в фигурном катании значительно сложнее, чем партнёра по жизни. Согласны?

Владимир: Думаю, да. Надо, чтобы люди подходили друг другу по многим параметрам. На одной душевной гармонии далеко не уедешь. Неслучайно Женя у меня уже четвёртая партнёрша. И мы с ней прошли долгий путь, прежде чем взяли первое «золото» (чемпионат Европы-2017. — Ред.).

Евгения: Мы уже 5 лет в паре, но в каких-то моментах притирка идёт до сих пор. Легче ли в супружеских отношениях? Нам судить пока рано. Ещё не пробовали (смеётся).

— Почему в парном катании последнее время медали достаются только ученикам Нины Мозер (ваша пара, Траньков и Волосожар, Столбова и Климов)?

В.: Некоторые «доброжелатели» утверждают, что Нина Михайловна переманивает к себе все таланты — просто снимает сливки. Что тут скажешь? Завистников в фигурном катании всегда хватало. Ребята сами приходят к этому тренеру, потому что репутация Мозер говорит сама за себя.

Е.: Секрет в том, что она невероятно трудоспособный, творческий человек. Плюс Нина Михайловна — тонкий психолог, умеет найти со всеми нами, такими разными, общий язык.

— В каких отношениях фигуристы между собой? На льду друзей быть не может?

В.: На льду — нет. Но ничто не мешает нам дружить за пределами арены.

Е.: Например, тот же Максим Траньков брал над нами определённое шефство, помогал ставить программу. Он нас «цыплятки» называл (смеётся). Есть спорт, а есть человече­ские отношения. Все прекрасно понимают, какая работа проделана, чтобы получить медаль. Если она досталась не тебе — это твоя ошибка. Никакой ревности к чужому успеху быть не должно.

— Не обижает, что в отличие от тех же Транькова и Волосожар вас пока мало кто узнаёт?

В.: Не могу сказать, что нас не узнают. Но, конечно, по­пулярность Тани и Максима пока несравнима с нашей. Может, это и к лучшему. Чем меньше внимания, тем больше возможности сосредоточиться на своей работе.

— На прозвище «рыжики» как реагируете?

В.: Поначалу это как-то расстраивало. Ну какие же мы рыжики? Ну, пусть я немного… Но Женя-то — настоящая блондинка. А сейчас уже как-то привыкли, стало всё равно.куда катимся?

— Многие спортсмены недовольны тем, что фигурное катание движется в сторону усложнения программ. Вы в их числе?

Е.: Существующие сегодня правила таковы, что без тех же четверных прыжков сложно выигрывать. И спортсмены идут на риск. К сожалению, не все «тянут». Отсюда и бесконечные травмы, и это, конечно, неправильно.

В.: Одного голоса спортс­менов недостаточно, чтобы что-то изменилось в этом отношении. Международная федерация должна пересмотреть свой подход. Но не думаю, что до Олимпиады-2018 будут что-то менять.

— Как вы относитесь к публикациям западных СМИ на тему того, что победы российских фигуристов на Олимпиаде в Сочи были одержаны не без допинга?

Е.: А почему мы должны к этому как-то относиться? Пусть сочиняют свои «сенсации». Хотя иногда складывается впечатление, что нас такими публикациями специально пытаются вывести из себя, спровоцировать ненужные эмоции, которые могут негативно отразиться на результате. Но это вряд ли получится.

В.: Вы правда думаете, что допинг может дать какие-то преимущества фигуристам? Может, существуют уколы и таблетки, помогающие откататься красиво и чисто, без ошибок, но я о них не знаю. У нас же не циклический вид спорта — безумной выносливости и быстроты не нужно.

— Что ожидаете от своего выступления на чемпионате мира?

В.: Со всей отдачей будем бороться за медали. На этот чемпионат в Финляндию приедет много русских болельщиков, и мы просто не имеем права их подвести.