Российские фигуристы едут в Хельсинки за путевками на Игры-2018

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Главный старт года в фигурном катании — чемпионат мира — пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. По итогом мирового первенства в Финляндии будут распределены 80% квот на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане (24 фигуриста-одиночника, 16 спортивных и 19 танцевальных пар). Остальные лицензии на Игры-2018 будут разыграны на одном из крупных турниров осенью 2017 года.

По словам президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова, наша сборная может рассчитывать на максимальное представительство на Играх в Южной Корее — по три участника в каждом виде программы.

— Задача как всегда одна — чтобы российские спортсмены достойно выступили на ЧМ и хорошо исполнили свои программы — сказал «Известия» Горшков. — У нас нет медального плана. Мы же имеем дело с живыми людьми, а не с роботами, поэтому прогнозы — дело неблагодарное. Всё складывается из двух составляющих: сначала надо наработать определенный потенциал, а затем его реализовать. Чемпионат мира — именно то соревнование, где ребята будут показывать свою истинную силу. Надеюсь, нашим спортсменам по силам получить полное представительство на Игры-2018. Хотел бы пожелать всем нашим фигуристам удачи.

В женском одиночном катании Россию представят Евгения Медведева, Анна Погорилая и Мария Сотскова. В мужском одиночном катании выступят Михаил Коляда и Максим Ковтун, в парном — Ксения Столбова / Фёдор Климов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт. В танцах на льду попробуют свои силы Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Александра Степанова / Иван Букин.

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию Олег Васильев считает, что россияне могут выступить успешнее, чем год назад.

Цитата Олег Васильев На мой взгляд, мы можем выступить удачнее, чем на прошлогоднем чемпионате мира в США. В женском одиночном катании нет равных Медведевой, проигравшей всего один старт за 1,5 года. Думаю, что в Финляндии Женя подтвердит свой класс. Погорилая и Сотскова также обязательно поборются за медали. В парном разряде все очень рассчитывают на действующих чемпионов Европы — дуэту Тарасова / Морозов. Им, впрочем, как и паре Столбова / Климов, вполне по силам побороться за медали, хотя конкуренция очень высокая. На награды претендуют, минимум, пять пар.

В мужском одиночном катании и танцах на льду наши перспективы менее радужные. Но и тут есть шансы на пьедестал, считает эксперт.

— На чемпионате Европы мне очень понравилась программа дуэта Боброва / Соловьев, — продолжил Васильев. — Если ребята обойдутся без серьезных ошибок, то вполне смогут занять высокое место. В мужском одиночном катании очень высокая конкуренция, а наши спортсмены довольно нестабильны. Поэтому в этом виде программы шансов у нас практически нет.

Напомним, на чемпионате мира 2016 года сборная России выиграла общий зачет за счет двух медалей в женском одиночном катании. Евгения Медведева завоевала золото, а Анна Погорилая стала бронзовым призером ЧМ. В мужском одиночном катании порадовал Михаил Коляда, который на своем дебютном мировом первенстве занял четвертое место.