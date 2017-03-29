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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 0:12 | Зимние: Фигурное катание | Известия.Ру

Российские фигуристы едут в Хельсинки за путевками на Игры-2018

Эксперты Александр Горшков и Олег Васильев — о шансах отечественных спортсменов удачно выступить на мировом первенстве, где будут распределяться лицензии на Олимпиаду в Пхенчхане.

Эксперты Александр Горшков и Олег <span class=error>Васильев</span> — о шансах отечественных спортсменов удачно выступить на мировом первенстве где будут распределяться лицензии на Олимпиаду в Пхенчхане. Увеличить
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Главный старт года в фигурном катании — чемпионат мира — пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. По итогом мирового первенства в Финляндии будут распределены 80% квот на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане (24 фигуриста-одиночника, 16 спортивных и 19 танцевальных пар). Остальные лицензии на Игры-2018 будут разыграны на одном из крупных турниров осенью 2017 года.

По словам президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова, наша сборная может рассчитывать на максимальное представительство на Играх в Южной Корее — по три участника в каждом виде программы.

— Задача как всегда одна — чтобы российские спортсмены достойно выступили на ЧМ и хорошо исполнили свои программы — сказал «Известия» Горшков. — У нас нет медального плана. Мы же имеем дело с живыми людьми, а не с роботами, поэтому прогнозы — дело неблагодарное. Всё складывается из двух составляющих: сначала надо наработать определенный потенциал, а затем его реализовать. Чемпионат мира — именно то соревнование, где ребята будут показывать свою истинную силу. Надеюсь, нашим спортсменам по силам получить полное представительство на Игры-2018. Хотел бы пожелать всем нашим фигуристам удачи.

В женском одиночном катании Россию представят Евгения Медведева, Анна Погорилая и Мария Сотскова. В мужском одиночном катании выступят Михаил Коляда и Максим Ковтун, в парном — Ксения Столбова / Фёдор Климов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт. В танцах на льду попробуют свои силы Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Александра Степанова / Иван Букин.

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию Олег Васильев считает, что россияне могут выступить успешнее, чем год назад.

В мужском одиночном катании и танцах на льду наши перспективы менее радужные. Но и тут есть шансы на пьедестал, считает эксперт.

— На чемпионате Европы мне очень понравилась программа дуэта Боброва / Соловьев, — продолжил Васильев. — Если ребята обойдутся без серьезных ошибок, то вполне смогут занять высокое место. В мужском одиночном катании очень высокая конкуренция, а наши спортсмены довольно нестабильны. Поэтому в этом виде программы шансов у нас практически нет.

Напомним, на чемпионате мира 2016 года сборная России выиграла общий зачет за счет двух медалей в женском одиночном катании. Евгения Медведева завоевала золото, а Анна Погорилая стала бронзовым призером ЧМ. В мужском одиночном катании порадовал Михаил Коляда, который на своем дебютном мировом первенстве занял четвертое место.
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Горшков: Российским фигуристам на ЧМ надо реализовать свой потенциал

Горшков: Российским фигуристам на ЧМ надо реализовать свой потенциал

ХЕЛЬСИНКИ, 28 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Руководство Федерации фигурного катания на коньках России не стало давать прогноз на выступление отечественных спортсменов на чемпионате мира в Хельсинки, главное, чтобы спортсмены на турнире сумели реализовать свой потенциал. Об этом ТАСС заявил президент федерации Александр Горшков.
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