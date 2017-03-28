Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29234450/
ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
28 марта 2017, 19:58 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Горшков: Российским фигуристам на ЧМ надо реализовать свой потенциал

ХЕЛЬСИНКИ, 28 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Руководство Федерации фигурного катания на коньках России не стало давать прогноз на выступление отечественных спортсменов на чемпионате мира в Хельсинки, главное, чтобы спортсмены на турнире сумели реализовать свой потенциал. Об этом ТАСС заявил президент федерации Александр Горшков.

Горшков: Российским фигуристам на ЧМ надо реализовать свой потенциал - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. На турнире будут разыграны национальные квоты на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«Главное, чтобы спортсмены реализовали свой потенциал, показали то, на что они способны. Все остальное, включая квоты, придет автоматически, — сказал Горшков. — А давать прогнозы — дело неблагодарное».

В состав сборной России на чемпионат мира вошли в одиночном катании Евгения Медведева, Анна Погорилая, Мария Сотскова, Михаил Коляда и Максим Ковтун. В парных соревнованиях страну представят Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт, в танцах на льду — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 7 новостей  Все новости
28 марта

Бельгийские болельщики получили в подарок подушки-облака перед матчем с командой России

Мозякин повторил рекорд Александрова по числу голов в одном сезоне в чемпионатах страны

Илюмжинов будет участвовать в выборах главы FIDE в 2018 году