Горшков: Российским фигуристам на ЧМ надо реализовать свой потенциал

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Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. На турнире будут разыграны национальные квоты на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«Главное, чтобы спортсмены реализовали свой потенциал, показали то, на что они способны. Все остальное, включая квоты, придет автоматически, — сказал Горшков. — А давать прогнозы — дело неблагодарное».

В состав сборной России на чемпионат мира вошли в одиночном катании Евгения Медведева, Анна Погорилая, Мария Сотскова, Михаил Коляда и Максим Ковтун. В парных соревнованиях страну представят Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт, в танцах на льду — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин.