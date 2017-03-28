Горшков: Российским фигуристам на ЧМ надо реализовать свой потенциал
ХЕЛЬСИНКИ, 28 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Руководство Федерации фигурного катания на коньках России не стало давать прогноз на выступление отечественных спортсменов на чемпионате мира в Хельсинки, главное, чтобы спортсмены на турнире сумели реализовать свой потенциал. Об этом ТАСС заявил президент федерации Александр Горшков.
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Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. На турнире будут разыграны национальные квоты на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
«Главное, чтобы спортсмены реализовали свой потенциал, показали то, на что они способны. Все остальное, включая квоты, придет автоматически, — сказал Горшков. — А давать прогнозы — дело неблагодарное».
В состав сборной России на чемпионат мира вошли в одиночном катании Евгения Медведева, Анна Погорилая, Мария Сотскова, Михаил Коляда и Максим Ковтун. В парных соревнованиях страну представят Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт, в танцах на льду — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин.
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