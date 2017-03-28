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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
28 марта 2017, 17:58 | Зимние: Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Все победители и призеры ЧМ-2017 будут проверены на допинг

Все победители и призеры чемпионата мира, который пройдет в Хельсинки, будут проверены на допинг.

Об этом говорится в распространенном среди национальных команд заявлении члена медицинской комиссии Международного союза конькобежцев Санды Дубравчич. Турнир пройдет с 29 марта по 2 апреля.

«Фигуристы и пары, занявшие места с первого по третье, а также минимум один фигурист/пара, выбранные случайным образом, будут проверены после произвольной программы/ произвольного танца на основе окончательных результатов», — говорится в сообщении.

Также минимум один фигурист или одна пара, выбранная случайным образом, будет проверена на допинг после короткой программы/короткого танца в каждой из дисциплин.

При этом фигуристы не имеют права покинуть соревновательную арену до тех пор, пока не убедятся, что они не попали в число тестируемых.

Спортсмены, у которых имеется терапевтическое исключение (TUE), должны будут указать используемые препараты в специальной форме во время прохождения допинг-контроля.
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