Все победители и призеры ЧМ-2017 будут проверены на допинг

Об этом говорится в распространенном среди национальных команд заявлении члена медицинской комиссии Международного союза конькобежцев Санды Дубравчич. Турнир пройдет с 29 марта по 2 апреля.

«Фигуристы и пары, занявшие места с первого по третье, а также минимум один фигурист/пара, выбранные случайным образом, будут проверены после произвольной программы/ произвольного танца на основе окончательных результатов», — говорится в сообщении.

Также минимум один фигурист или одна пара, выбранная случайным образом, будет проверена на допинг после короткой программы/короткого танца в каждой из дисциплин.

При этом фигуристы не имеют права покинуть соревновательную арену до тех пор, пока не убедятся, что они не попали в число тестируемых.