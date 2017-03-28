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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
28 марта 2017, 17:32 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Медведева: в моей программе будет усложнение — прыжки с двумя руками наверх

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что на мировом первенстве в Хельсинки представит свою программу в усложнённом варианте.

Чемпионат мира стартует 29 марта.

«В самой программе у меня будет небольшое усложнение — прыжки с двумя руками наверх. Вне программы появилось много всего нового — это и каскады с риттбергером, опять же прыжки с двумя руками наверх, прыжки через ойлер. Это показатель навыков. Арена очень нравится. Тепло, и я очень люблю, когда все синие сидения и светло — спокойнее становится», — цитирует Медведеву «Р-Спорт».
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