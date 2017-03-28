Чемпионат мира стартует 29 марта.



«В самой программе у меня будет небольшое усложнение — прыжки с двумя руками наверх. Вне программы появилось много всего нового — это и каскады с риттбергером, опять же прыжки с двумя руками наверх, прыжки через ойлер. Это показатель навыков. Арена очень нравится. Тепло, и я очень люблю, когда все синие сидения и светло — спокойнее становится», — цитирует Медведеву «Р-Спорт».