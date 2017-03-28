Медведева исполнила три разных каскада «3−3−3» на тренировке перед ЧМ

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Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в столице Финляндии в среду. Медведева является победительницей прошлогоднего мирового первенства в Бостоне.

На официальной тренировке во вторник Медведева чисто сделала каскады из трех тройных прыжков — «флип-тулуп-риттбергер», «лутц-тулуп-риттбергер», а также «флип-ойлер-флип-тулуп». Каскады из этих тройных прыжков в подобном сочетании фигуристка ранее на официальных тренировках на крупнейших международных соревнованиях не исполняла.