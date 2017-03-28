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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
28 марта 2017, 14:37 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Медведева исполнила три разных каскада «3−3−3» на тренировке перед ЧМ

ХЕЛЬСИНКИ, 28 мар — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева исполнила три разных каскада из трех тройных прыжков на официальной тренировке в преддверии чемпионата мира в Хельсинки.

Чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева исполнила три разных каскада из трех тройных прыжков на официальной тренировке в преддверии чемпионата мира в Хельсинки. Увеличить
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Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в столице Финляндии в среду. Медведева является победительницей прошлогоднего мирового первенства в Бостоне.

На официальной тренировке во вторник Медведева чисто сделала каскады из трех тройных прыжков — «флип-тулуп-риттбергер», «лутц-тулуп-риттбергер», а также «флип-ойлер-флип-тулуп». Каскады из этих тройных прыжков в подобном сочетании фигуристка ранее на официальных тренировках на крупнейших международных соревнованиях не исполняла.

Две другие российские участницы чемпионата мира в женском одиночном катании, Анна Погорилая и Мария Сотскова, также провели во вторник официальные тренировки в Хельсинки. Бронзовая медалистка прошлогоднего мирового первенства Погорилая уверенно исполняла каскады «3−3», но в прокате короткой программы под музыку допустила помарку на акселе в два с половиной оборота. Сотскова один раз упала на каскаде «двойной аксель-тройной тулуп», но справилась со всеми остальными прыжками на тренировке, в том числе каскадом «3−3−3».
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