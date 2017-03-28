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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
28 марта 2017, 13:01 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Вагнер: Медведева высоко подняла уровень фигурного катания, на ЧМ она задаст тон

ХЕЛЬСИНКИ, 28 мар — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Евгения Медведева очень высоко подняла уровень женского одиночного катания, именно за ней все будут гнаться на чемпионате мира в Хельсинки, заявила серебряная медалистка мирового первенства 2016 года американка Эшли Вагнер.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в столице Финляндии в среду. Медведева является победительницей прошлогоднего мирового первенства в Бостоне, там она опередила Вагнер на 8,47 балла.

«Я очень люблю фигурное катание, но не смотрю его — и, тем не менее, конечно же, знаю, на что способна Евгения, — сказала Вагнер журналистам после официальной тренировки во вторник. — Она подняла планку в женском одиночном катании на очень высокий уровень. Ее беспроигрышная серия говорит сама за себя. Именно за ней на этом чемпионате мира все будут гнаться, она задаст тон».

«Но я, в первую очередь, думаю о своем катании. Говорить о моих шансах мне трудно, потому каждое соревнование — особенное. В прошлом году мне удалось выиграть серебро чемпионата мира. Сейчас я думаю только о том, чтобы выйти на лед, справиться с волнением и показать то, на что я способна», — добавила американка.

Чемпионат мира продлится с 29 марта по 2 апреля.
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