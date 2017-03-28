«Шансы на два золота»: чего ждать от российских фигуристов на чемпионате мира

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С 29 марта по 2 апреля в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Два предыдущих мировых первенства Россия занимала первое место в медальном зачете. На предстоящем турнире национальную команду представят Евгения Медведева, Анна Погорилая, Мария Сотскова, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин.

Накануне старта чемпионата ТАСС побеседовал с серебряным призером Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, чемпионом мира и Европы Ильей Авербухом, который поделился мнением о перспективах сборной России на турнире в Финляндии.

Лидер мирового женского фигурного катания последних лет, возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU).

Она начала выступать на международных турнирах на взрослом уровне в 2015 году, когда ей было 15 лет. Россиянка с первых же стартов не только демонстрировала высочайший уровень катания, но и установила несколько рекордов. За последние годы Медведева дважды выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при, а также стала победительницей чемпионата мира.

Одна из сильнейших российских фигуристок последних лет, занимает третье место в рейтинге ISU.

В ее активе бронзовые медали чемпионата мира (2016), чемпионата Европы (2015, 2016), а также третье место в финале Гран-при (2016). В 2017 году Анна Погорилая достойно выступила на чемпионате Европы, завоевав серебряную медаль. Она уступила только Евгении Медведевой.

Для 16-летней фигуристки предолимпийский сезон-2016/17 стал первым на взрослом уровне.

На данный момент она располагается на 10-й позиции в рейтинге ISU. За последний год она выступила на двух этапах Гран-при, заняв второе (во Франции) и третье места (в Японии). Эти результаты позволили ей принять участие в финальных соревнованиях, где она стала пятой. В начале 2017 года на чемпионате Европы Сотскова остановилась в шаге от пьедестала, незначительно уступив бронзовому призеру Каролине Костнер.

Максим Ковтун — один из лидеров российского мужского одиночного фигурного катания, занимает седьмое место в рейтинге ISU. В текущем сезоне Ковтун принял участие в двух этапах Гран-при (в США и Китае), оба раза заняв седьмое место. Впрочем, 2017 год начался для него достаточно неплохо — на чемпионате Европы он занял второе место, уступив двукратному чемпиону испанцу Хавьеру Фернандесу.

Михаил Коляда также входит в десятку сильнейших фигуристов мира, он занимает восьмое место в рейтинге ISU. На двух последних чемпионатах страны он поочередно завоевал серебро и золото. В этом сезоне, выступая на этапах Гран-при, становился четвертым и пятым. На прошедшем в конце января чемпионате Европы занял третье место, уступив лишь соотечественнику Ковтуну и победителю турнира Фернандесу. Предстоящий чемпионат мира станет для него вторым в карьере. Год назад на мировом первенстве он остановился в шаге от пьедестала почета — до третьего места ему не хватило всего трех баллов.

В отсутствии олимпийских чемпионов Сочи Татьяны Волосожар и Максима Транькова именно эта пара обладает наибольшим опытом в сборной России.

В активе Столбовой и Климова медали высшего достоинства на Играх-2014 в командном зачете и финале Гран-при в сезоне-2015/16. Этот сезон складывается для пары менее удачно. Они не смогли отобраться для участия в финале Гран-при, а на чемпионате Европы стали лишь четвертыми. Их отставание от третьего места составило 3,5 балла.

В рейтинге ISU находятся на третьей строчке.

Пара была сформирована в 2012 году, хотя до 2010 года Тарасова выступала в одиночном катании.

В последнее время Тарасова и Морозов успешно выступают на крупных международных стартах. В их активе несколько призовых мест на чемпионатах страны и этапах Гран-при. В сезонах-2014/15 и 2015/16 они занимали третье место на чемпионатах Европы, а этой зимой одержали уверенную победу, опередив немцев Алену Савченко и Бруно Массо чуть более чем на пять баллов. Также в этом сезоне они стали победителями финала Гран-при, где были сильнее соперников из Китая и Канады.

В рейтинге ISU пара занимает второе место.

Начали выступать вместе всего два года назад.

До 2014 года партнерша выступала за Эстонию, но катавшийся с ней Александр Забоев не смог получить гражданство прибалтийской страны, в результате чего пара рассталась. После этого спортсменка приняла приглашение выступать за РФ. В сезоне-2015/16 пара стала пятой на чемпионате страны и российском этапе Гран-при. Через год на этом турнире они стали вторыми, а на национальном первенстве завоевали бронзу. В январе пара впервые выступила на чемпионате Европы, где заняла пятое место.

Располагаются на 17-й строчке рейтинга ISU.

Выступают вместе с 2000 года. Первые крупные успехи тандема датированы 2008 годом — на чемпионате России они вошли в тройку лучших, а через два месяца выступили на чемпионате мира вместо пары Оксана Домнина/Максим Шабалин (пропустили мировое первенство из-за травмы партнера). На турнире они заняли 13-е место.

Начиная с сезона-2010/11 неизменно выигрывают золото чемпионата страны. Что касается международных стартов, в Сочи они стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях. На чемпионатах Европы они по два раза завоевали серебро и бронзу, а также выиграли турнир в сезоне-2012/13. Менее удачно для них складываются выступления в финалах Гран-при — ни разу не попали на пьедестал, трижды занимая четвертое место. Лучший результат пары Боброва/Соловьев на чемпионатах мира — третье место в 2013 году.

Занимают седьмое место в рейтинге ISU.

Пара была создана в 2008 году, а на взрослых соревнованиях начала выступать в 2013 году.

На чемпионатах России танцоры дважды занимали третье место, а в этом сезоне стали вторыми. Их лучшим результатом на крупных международных соревнованиях стало третье место на чемпионате Европы в сезоне-2014/15. После этого пара дважды занимала пятое место на европейском уровне. Что касается чемпионатов мира, они ни разу не поднимались выше девятого места.

Находятся на 10-й позиции в рейтинге ISU.

Общие ожидания от выступления сборной России.

Говоря о перспективах национальной команды на мировом первенстве, Авербух отметил, что отечественные фигуристы могут претендовать на два золота и несколько медалей другого достоинства.

«У нас есть шансы на два золота — в женском одиночном катании и в парах. Также в этих видах могут быть и призовые места. Есть шансы на попадание на пьедестал и в мужском катании. Команда у нас очень сильная, нет ни одного вида, в котором мы бы не могли побороться за попадание в тройку», — резюмировал он.

Андрей Михайлов.