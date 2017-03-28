«Шансы на два золота»: чего ждать от российских фигуристов на чемпионате мира
ТАСС представляет состав команды, а также рассказывает о медальных перспективах отечественных спортсменов на турнире в Финляндии.
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С 29 марта по 2 апреля в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Два предыдущих мировых первенства Россия занимала первое место в медальном зачете. На предстоящем турнире национальную команду представят Евгения Медведева, Анна Погорилая, Мария Сотскова, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин.
Накануне старта чемпионата ТАСС побеседовал с серебряным призером Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, чемпионом мира и Европы Ильей Авербухом, который поделился мнением о перспективах сборной России на турнире в Финляндии.
Лидер мирового женского фигурного катания последних лет, возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU).
Она начала выступать на международных турнирах на взрослом уровне в 2015 году, когда ей было 15 лет. Россиянка с первых же стартов не только демонстрировала высочайший уровень катания, но и установила несколько рекордов. За последние годы Медведева дважды выиграла чемпионат Европы и финал
Одна из сильнейших российских фигуристок последних лет, занимает третье место в рейтинге ISU.
В ее активе бронзовые медали чемпионата мира (2016), чемпионата Европы (2015, 2016), а также третье место в финале
Для 16-летней фигуристки предолимпийский сезон-2016/17 стал первым на взрослом уровне.
На данный момент она располагается на 10-й позиции в рейтинге ISU. За последний год она выступила на двух этапах
Максим Ковтун — один из лидеров российского мужского одиночного фигурного катания, занимает седьмое место в рейтинге ISU. В текущем сезоне Ковтун принял участие в двух этапах
Михаил Коляда также входит в десятку сильнейших фигуристов мира, он занимает восьмое место в рейтинге ISU. На двух последних чемпионатах страны он поочередно завоевал серебро и золото. В этом сезоне, выступая на этапах
В отсутствии олимпийских чемпионов Сочи Татьяны Волосожар и Максима Транькова именно эта пара обладает наибольшим опытом в сборной России.
В активе Столбовой и Климова медали высшего достоинства на Играх-2014 в командном зачете и финале
В рейтинге ISU находятся на третьей строчке.
Пара была сформирована в 2012 году, хотя до 2010 года Тарасова выступала в одиночном катании.
В последнее время Тарасова и Морозов успешно выступают на крупных международных стартах. В их активе несколько призовых мест на чемпионатах страны и этапах
В рейтинге ISU пара занимает второе место.
Начали выступать вместе всего два года назад.
До 2014 года партнерша выступала за Эстонию, но катавшийся с ней Александр Забоев не смог получить гражданство прибалтийской страны, в результате чего пара рассталась. После этого спортсменка приняла приглашение выступать за РФ. В сезоне-2015/16 пара стала пятой на чемпионате страны и российском этапе
Располагаются на 17-й строчке рейтинга ISU.
Выступают вместе с 2000 года. Первые крупные успехи тандема датированы 2008 годом — на чемпионате России они вошли в тройку лучших, а через два месяца выступили на чемпионате мира вместо пары Оксана Домнина/Максим Шабалин (пропустили мировое первенство
Начиная с сезона-2010/11 неизменно выигрывают золото чемпионата страны. Что касается международных стартов, в Сочи они стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях. На чемпионатах Европы они по два раза завоевали серебро и бронзу, а также выиграли турнир в сезоне-2012/13. Менее удачно для них складываются выступления в финалах
Занимают седьмое место в рейтинге ISU.
Пара была создана в 2008 году, а на взрослых соревнованиях начала выступать в 2013 году.
На чемпионатах России танцоры дважды занимали третье место, а в этом сезоне стали вторыми. Их лучшим результатом на крупных международных соревнованиях стало третье место на чемпионате Европы в сезоне-2014/15. После этого пара дважды занимала пятое место на европейском уровне. Что касается чемпионатов мира, они ни разу не поднимались выше девятого места.
Находятся на 10-й позиции в рейтинге ISU.
Общие ожидания от выступления сборной России.
Говоря о перспективах национальной команды на мировом первенстве, Авербух отметил, что отечественные фигуристы могут претендовать на два золота и несколько медалей другого достоинства.
«У нас есть шансы на два золота — в женском одиночном катании и в парах. Также в этих видах могут быть и призовые места. Есть шансы на попадание на пьедестал и в мужском катании. Команда у нас очень сильная, нет ни одного вида, в котором мы бы не могли побороться за попадание в тройку», — резюмировал он.
Андрей Михайлов.
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