Медведева и Костнер будут соревноваться на чемпионате мира, который пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. В январе Медведева завоевала золото чемпионата Европы, а Костнер, вернувшаяся на лед после дисквалификации за сокрытие информации об употреблении допинга ее бывшим бойфрендом, стала на этом турнире бронзовым призером, уступив еще и другой россиянке Анне Погорилой.

«Не хвались идучи на рать, хвались идучи с рати, — сказал Мишин по телефону, отвечая на вопрос, есть ли медальные перспективы у Костнер на мировом первенстве. — Хотелось бы немножко везения. Очень трудно загадывать, потому что есть у нас одна спортсменка, которая, безусловно, непробиваема. Это Женечка (Медведева). А если говорить об остальных фигуристках, и наших, и в мире, я не вижу непробиваемых. Силы остальных приблизительно равны. Я не могу сказать, что Каролина является каким-то фаворитом. Она из той когорты, которая может выступить удачно. Но я не отношу ее к группе лидеров, а отношу ее к группе спортсменок, которые могут показать хороший результат».