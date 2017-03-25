Мишин: Медведева непробиваема, Костнер — не из группы лидеров на ЧМ
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Действующая чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева обладает мощным запасом прочности, в то время как итальянка Каролина Костнер не входит в число фаворитов предстоящего чемпионата мира, заявил агентству «Р-Спорт» Алексей Мишин, тренер итальянской спортсменки.
Медведева и Костнер будут соревноваться на чемпионате мира, который пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. В январе Медведева завоевала золото чемпионата Европы, а Костнер, вернувшаяся на лед после дисквалификации за сокрытие информации об употреблении допинга ее бывшим бойфрендом, стала на этом турнире бронзовым призером, уступив еще и другой россиянке Анне Погорилой.
«Не хвались идучи на рать, хвались идучи с рати, — сказал Мишин по телефону, отвечая на вопрос, есть ли медальные перспективы у Костнер на мировом первенстве. — Хотелось бы немножко везения. Очень трудно загадывать, потому что есть у нас одна спортсменка, которая, безусловно, непробиваема. Это Женечка (Медведева). А если говорить об остальных фигуристках, и наших, и в мире, я не вижу непробиваемых. Силы остальных приблизительно равны. Я не могу сказать, что Каролина является
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