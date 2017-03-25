Медведева: В соцсетях мне советовали научиться варить борщ

«С момента завоевания титула чемпионки мира (в апреле 2016 года в Бостоне. — Прим. ТАСС) ничего не изменилось в моих отношениях с друзьями и другими людьми, которые меня окружают, — рассказала Медведева. — Я рада, что все важные для меня люди остались со мной и относятся ко мне просто как к Жене. Только мой внутренний мир изменился, я начала подходить к вещам более осознанно, с большей ответственностью и начала смотреть на мир по-другому. Это также могло прийти с возрастом, но я считаю, что чемпионат мира и весь прошлый сезон дал мне много опыта и значительно изменил меня, не столько мой характер, а скорее то, как я смотрю на вещи».

17-летняя Медведева, которая является чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратным победителем финала Гран-при, также рассказала о взаимоотношениях с болельщиками. «Я не хочу разочаровывать своих поклонников. Люди, которые поддерживают меня, — моя стена, и без их поддержки было бы гораздо труднее. Конечно, существуют всегда те, кто хочет выделиться, не каждому нравится моя программа или то, что я делаю, но доброжелательных людей больше», — отметила россиянка.

«Иногда я просто смеюсь над глупыми комментариями. Как-то мне написали: почему эта школьница занимается этим, ей нужно пойти и научиться варить борщ» — добавила Медведева, которая также рассказала о том, что в этом году ей нужно сдавать экзамены.

В интервью россиянка рассказала о взаимоотношениях с тренером и внутренней конкуренции. «С моим тренером (Этери Тутберидзе) у нас есть похожие черты характера, например, упрямство. Жесткий ли она тренер? Спорт такая вещь, что в случае, если вы не хотите что-то делать, то никто не сможет вас заставить, фигурное катание движется вперед, и вы должны пробовать что-то новое».