Медведева: В соцсетях мне советовали научиться варить борщ
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева заявила, что за прошедший год ее внутренний мир изменился, и она начала смотреть на мир
по-другому. Об этом россиянка рассказала в интервью пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).
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Видимо, что-то случилось...
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«С момента завоевания титула чемпионки мира (в апреле 2016 года в Бостоне. — Прим. ТАСС) ничего не изменилось в моих отношениях с друзьями и другими людьми, которые меня окружают, — рассказала Медведева. — Я рада, что все важные для меня люди остались со мной и относятся ко мне просто как к Жене. Только мой внутренний мир изменился, я начала подходить к вещам более осознанно, с большей ответственностью и начала смотреть на мир
17-летняя Медведева, которая является чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратным победителем финала
«Иногда я просто смеюсь над глупыми комментариями.
В интервью россиянка рассказала о взаимоотношениях с тренером и внутренней конкуренции. «С моим тренером (Этери Тутберидзе) у нас есть похожие черты характера, например, упрямство. Жесткий ли она тренер? Спорт такая вещь, что в случае, если вы не хотите
«С Алиной Загитовой мы не только катаемся на одном катке, но и тренируемся в одной группе, в одно и то же время. Мне нравится здоровая конкуренция в нашей группе. У спортсменов между собой нормальные и дружественные отношения. Когда ты чувствуешь, что
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