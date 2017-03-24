Недожаренное блюдо из тестостерона. Как спасали Климову и Пономаренко
Спецпоездка Португалова, допинг (понятное дело), рвение американской прессы — однажды в советском фигурном катании случилось странное чудо.
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Видимо, что-то случилось...
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Ровно четверть века назад, 24 марта 1992 года, в калифорнийском городе Окленде стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Чемпионат исторический. В последний раз фигуристы, ещё полгода назад называвшиеся советскими, выступали единой командой. И в последний раз на любительский лёд вышла легендарная пара Марина Климова — Сергей Пономаренко. Заместитель главного редактора Championat.com Евгений Слюсаренко рассказывает один эпизод из карьеры танцоров — эпизод, который в наше время стопроцентно стоил бы им карьеры и репутации.
В эпизоде будут задействованы: скандальный ныне профессор Португалов, потом, понятное дело, допинг и шокирующие признания Ирины Родниной. Ну и Татьяна Тарасова как спасительница.
Хромые утки с допингом
Ещё за год до этого, весной 1991 года, вряд ли бы кто назвал Климову и Пономаренко легендарными — скорее, сбитыми лётчиками, хромыми утками, которым никогда не удастся достичь главного. В 1984 году они были ещё слишком молоды, и даже бронза Олимпиады в Сараево стала для них огромным успехом. Следующее четырёхлетие проходило под знаком Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина, и выше серебра в Калгари-88 подняться было тоже нереально.
Казалось, всё идёт по плану. Они выстояли «очередь», без которой в танцах на льду до вершины не доберешься, и в четырёхлетие 1989−1992 входили явными фаворитами. Сначала чемпионский график соблюдался исправно — первые в карьере победы на чемпионате Европы и чемпионате мира, но в феврале 1991 года, через месяц после третьей подряд золотой медали ЧЕ в Софии, — громыхнуло. Болгарская лаборатория выявила, что проба А 24-летней Марины Климовой показала абнормальное соотношение между двумя гормонами — тестостерона и эпитестостерона, что заставляет предположить употребление искусственного тестостерона, популярного анаболического стероида. И, конечно же, о результате этой пробы быстро узнали чуть более чем все.
Равного по силе допингового скандала в советском спорте до тех пор не было. Правильнее сказать — публичного скандала, о котором осмелилась написать даже отечественная пресса. А уж американская просто рвала и метала. «Нью-Йорк Таймс» дозвонилась в Москву до самого заместителя председателям Спорткомитета СССР Александра Козловского (Александр Александрович — один из немногих советских чиновников, кто уверенно говорил на английском и благодаря, в том числе, и этому умению дослужится до
Что рассказывал Козловский, предположить несложно, риторика за 25 не слишком поменялась: «Это либо трагическая ошибка, либо спортивный терроризм». Далее замминистра размышлял о том, что Климовой могли
А вот тогдашний комментарий знаменитой Ирины Родниной — это уже интереснее. Трёхкратная олимпийская чемпионка к тому моменту уже около года проживала в США и могла не слишком сильно следить за словами. «Я совершенно не удивлена, — цитировала её “Чикаго Трибьюн”. — Я много лет централизованно находилась на сборах в СССР и знаю, что употребление стероидов в подготовке фигуристов санкционировалось сверху. В нашем виде спорта это происходило с начала 70-х годов. Мне, правда, непонятно, зачем допинг нужен танцорам. А вот в одиночном катании и мужчины в парах использовали фармакологическую поддержку, но только в межсезонье, в августе или сентябре, до начала соревнований».
Заявление, конечно, шокирующее (хотя для знающих людей вовсе не неожиданное), но спустя 25 лет депутат Госдумы Ирина Константиновна Роднина легко может от него откреститься: владела тогда она английским плохо, американский журналист вполне мог её не так понять. Тут нужно отдельное разбирательство, а пока вернёмся к нашим бедолагам.
Повар Португалов и нечистые пробирки
И в тот момент, когда, казалось бы, спасти Климову и Пономаренко могло только чудо — чудо и случилось. Международный союз конькобежцев справедливо усомнился в квалификации софийской лаборатории (она действительно не была аккредитована МОК), передал пробу В в лабораторию Кёльна к знаменитому профессору Манфреду Донике. И… результат анализа второй пробы показал, что ничего подозрительного в ней нет.
Тут возможные две версии: конспирологическая и банальная. Доказательств обеих версий за давностью лет уже не найти — можно либо верить, либо нет. Первую версию огласил известный (кто-то добавит — скандально известный) журналист по фигурному катанию Артур Вернер — бывший советский подданный, иммигрировавший из Союза еще в начале 70-х годов.
«И тут произошло нечто не совсем понятное: туда [в Кёльн] полетел не врач советской сборной Виктор Аниканов и не специалист по обнаружению допингов доктор Семёнов, а
Сей главный повар — кстати, личный друг профессора, исследовавшего вторую пробу, — провёл в гостях у профессора несколько дней, после чего вторая проба была объявлена абсолютно чистой, а бедных болгар обвинили в нечистых пробирках, руках и мыслях. Болгарские медики послали, правда, официальный протест в Международный союз конькобежцев, но, поскольку главным результатом считается именно вторая проба, всё осталось на своих местах», — написал весной 1991 года Вернер в известном зарубежном русскоязычном издании «Русская мысль».
Но всё могло быть куда банальнее — без доктора Португалова (которого, как вы помните, спустя 25 лет пожизненно дисквалифицируют), коррумпировавшего знаменитого немецкого специалиста. Лаборатория в Софии действительно могла ошибиться — в то время это являлось весьма возможным фактом. Кроме того, тестостерон может резко и кратковременно повышаться в силу разных причин (как вариант, приёма алкоголя во время допинг-контроля) — и советская сторона сумела это доказать.
В конечном итоге в марте 1991-го, за несколько дней до старта чемпионата мира, дуэту Климова — Пономаренко выдали вольную. Они полностью чисты, сохранили золото чемпионата Европы и могут соревноваться дальше.
«Я как завизжу: «Выиграли! Выиграли! Выиграли!»
В истории фигурного катания ещё не было случая, чтобы танцевальная пара, упустившая лидерство, вдруг возвращалась. Слишком сильна судейская инерция, слишком сильны традиции «очереди». На Климову — Пономаренко в олимпийском контексте уже не рассчитывали. И за год до Олимпиады они решили перейти от своего бессменного тренера Натальи Дубовой к Татьяне Тарасовой.
И случилось ещё одно чудо.
«Если посмотреть фильм об Олимпиаде в Альбервилле, то он весь снят под музыку произвольного танца Климовой и Пономаренко, — писала потом Тарасова в своих мемуарах «Красавица и чудовище». — И заставки идут всё время с Мариной и Серёжей, потому что их выступление как гром среди ясного неба, так они гениально катались. Сидим мы перед монитором, где показывали оценки, а я думаю: «Вот сейчас поставят их на третье место… Ну тогда они хотя бы станут вторыми на Олимпиаде». И вдруг высокие оценки, а это победа, и я как завизжу: «Выиграли! Выиграли! Выиграли!».
И да, конечно. Чемпионат мира 1992 года — свой прощальный турнир на любительском льду — Климова и Пономаренко, разумеется, тоже выиграли. И окончательно перешли в статус легенд.
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