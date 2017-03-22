Тарасова: Паре Волосожар/Траньков надо дать «зеленый свет», если они хотят вернуться
Двукратным олимпийским чемпионам по фигурному катанию Татьяне Волосожар и Максиму Транькову необходимо дать «зеленый свет», если они хотят вернуться к активной соревновательной деятельности, заявила агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер СССР, мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова.
Траньков сообщил «Р-Спорт» в среду, что их пара приступает к тренировкам в апреле, но выразил большие сомнения в том, что работа будет носить характер подготовки к соревнованиям. Волосожар и Траньков 16 февраля впервые стали родителями, у них родилась дочь. Последним стартом дуэта был чемпионат мира 2016 года в Бостоне. По мнению Транькова, им с Волосожар было бы не корректно продолжать работу в группе Нины Мозер, под руководством которой они завоевали две золотые медали на Играх-2014 в Сочи.
«Я не знаю их отношений с Ниной Михайловной (Мозер), это была ее первая пара. То, что они возвращаются, я знаю. Таня с Максом — выдающиеся спортсмены. Они могут восстановиться в ближайшие сроки, таких примеров было немало. Не думаю, что пропуск одного сезона
«Еще я думаю, что если они по
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