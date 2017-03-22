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22 марта 2017, 18:36 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Тарасова: Паре Волосожар/Траньков надо дать «зеленый свет», если они хотят вернуться

Двукратным олимпийским чемпионам по фигурному катанию Татьяне Волосожар и Максиму Транькову необходимо дать «зеленый свет», если они хотят вернуться к активной соревновательной деятельности, заявила агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер СССР, мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова.

Траньков сообщил «Р-Спорт» в среду, что их пара приступает к тренировкам в апреле, но выразил большие сомнения в том, что работа будет носить характер подготовки к соревнованиям. Волосожар и Траньков 16 февраля впервые стали родителями, у них родилась дочь. Последним стартом дуэта был чемпионат мира 2016 года в Бостоне. По мнению Транькова, им с Волосожар было бы не корректно продолжать работу в группе Нины Мозер, под руководством которой они завоевали две золотые медали на Играх-2014 в Сочи.

«Я не знаю их отношений с Ниной Михайловной (Мозер), это была ее первая пара. То, что они возвращаются, я знаю. Таня с Максом — выдающиеся спортсмены. Они могут восстановиться в ближайшие сроки, таких примеров было немало. Не думаю, что пропуск одного сезона как-то скажется на их уровне, и что такие выдающие спортсмены будут не нужны нашей стране. У нас сейчас в парах большая разница между первыми двумя и третьей. А это все-таки олимпийские чемпионы. Есть (на Олимпиаде) и командные соревнования. Таким выдающимся спортсменам, если они хотят пробовать обратно вернуться, нужно дать зеленый свет», — сказала Тарасова.

«Еще я думаю, что если они по какой-то причине не смогут (вернуться в спорт), то таким спортсменам надо дать настоящее дело в спорте, которым они бы занимались. Открыть их школу, например, чтобы они учили детей. Или пригласить их на телевидение, чтобы комментировали. Так во всяком случае принято в цивилизованных странах. Такие люди, как Максим Траньков и Таня Волосожар, не должны остаться без внимания спортивных кругов и без помощи», — добавила собеседница агентства.
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