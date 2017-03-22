Фигурист Траньков не исключил, что они с Волосожар завершат карьеру осенью

Траньков сообщил в среду, что их пара приступает к тренировкам в апреле, но выразил большие сомнения в том, что работа будет носить характер подготовки к соревнованиям. Волосожар и Траньков, завоевавшие золото на Играх-2014 в Сочи в командных соревнованиях и в парном катании, впервые стали родителями: 16 февраля в семье фигуристов родилась дочь. Последним стартом дуэта был чемпионат мира 2016 года в Бостоне. Контрольные прокаты обычно проходят в сентябре.

«В апреле мы приступаем к тренировкам. Но не для того, чтобы готовиться к чему-то, например, к Олимпиаде, как любят возвращаться в нашем виде спорта. Мы просто приступаем к тренировкам, потому что у нас помимо спорта есть ледовые шоу. Но в голове мы держим возможность участия в контрольных прокатах фигуристов сборной команды осенью. Либо там попрощаться со зрителями, либо выступить еще на чемпионате России, — сказал Траньков, подтвердив, что возможное прощание со зрителями может означать завершение карьеры. — Возможно даже так. Мы это (вопрос завершения карьеры) еще никак не обговаривали, но в любом случае нам нужно будет где-то появиться, чтобы это сделать».