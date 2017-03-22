Фигурист Траньков не исключил, что они с Волосожар завершат карьеру осенью
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил в интервью агентству «Р-Спорт», что он и его партнерша Татьяна Волосожар, возможно, объявят о завершении карьеры во время контрольных прокатов фигуристов сборной России, который пройдут осенью.
Траньков сообщил в среду, что их пара приступает к тренировкам в апреле, но выразил большие сомнения в том, что работа будет носить характер подготовки к соревнованиям. Волосожар и Траньков, завоевавшие золото на Играх-2014 в Сочи в командных соревнованиях и в парном катании, впервые стали родителями: 16 февраля в семье фигуристов родилась дочь. Последним стартом дуэта был чемпионат мира 2016 года в Бостоне. Контрольные прокаты обычно проходят в сентябре.
«В апреле мы приступаем к тренировкам. Но не для того, чтобы готовиться к
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