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22 марта 2017, 17:36 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Траньков не исключил, что они с Волосожар завершат карьеру осенью

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил в интервью агентству «Р-Спорт», что он и его партнерша Татьяна Волосожар, возможно, объявят о завершении карьеры во время контрольных прокатов фигуристов сборной России, который пройдут осенью.

Траньков сообщил в среду, что их пара приступает к тренировкам в апреле, но выразил большие сомнения в том, что работа будет носить характер подготовки к соревнованиям. Волосожар и Траньков, завоевавшие золото на Играх-2014 в Сочи в командных соревнованиях и в парном катании, впервые стали родителями: 16 февраля в семье фигуристов родилась дочь. Последним стартом дуэта был чемпионат мира 2016 года в Бостоне. Контрольные прокаты обычно проходят в сентябре.

«В апреле мы приступаем к тренировкам. Но не для того, чтобы готовиться к чему-то, например, к Олимпиаде, как любят возвращаться в нашем виде спорта. Мы просто приступаем к тренировкам, потому что у нас помимо спорта есть ледовые шоу. Но в голове мы держим возможность участия в контрольных прокатах фигуристов сборной команды осенью. Либо там попрощаться со зрителями, либо выступить еще на чемпионате России, — сказал Траньков, подтвердив, что возможное прощание со зрителями может означать завершение карьеры. — Возможно даже так. Мы это (вопрос завершения карьеры) еще никак не обговаривали, но в любом случае нам нужно будет где-то появиться, чтобы это сделать».
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Чемпионы Сочи-2014 фигуристы Волосожар и Траньков готовы вернуться на лед в апреле

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратные олимпийские чемпионы Игр в Сочи по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков, у которых месяц назад родилась дочь, готовы вернуться на лед. Как сообщила ТАСС Волосожар, спортивная пара планирует возобновить тренировки в апреле нынешнего года.
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