Чемпионы Сочи-2014 фигуристы Волосожар и Траньков готовы вернуться на лед в апреле
МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратные олимпийские чемпионы Игр в Сочи по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков, у которых месяц назад родилась дочь, готовы вернуться на лед. Как сообщила ТАСС Волосожар, спортивная пара планирует возобновить тренировки в апреле нынешнего года.
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«Мы с Максимом планируем вернуться на лед уже в апреле, — рассказала она. — Конечно, если разрешит доктор».
Пара неоднократно заявляла о своих планах выступить на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
История знает примеры успешного возвращения фигуристок на лед после рождения детей. Например, пара Ирина Роднина и Александр Зайцев пропустила сезон
Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков выиграли свою первую Олимпиаду в 1988 году, а в 1992-м стали родителями дочери. В 1994-м спортсмены повторили достижение, выиграв Олимпиаду в Лиллехаммере.
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