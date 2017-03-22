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22 марта 2017, 13:51 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Чемпионы Сочи-2014 фигуристы Волосожар и Траньков готовы вернуться на лед в апреле

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратные олимпийские чемпионы Игр в Сочи по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков, у которых месяц назад родилась дочь, готовы вернуться на лед. Как сообщила ТАСС Волосожар, спортивная пара планирует возобновить тренировки в апреле нынешнего года.

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«Мы с Максимом планируем вернуться на лед уже в апреле, — рассказала она. — Конечно, если разрешит доктор».

Пара неоднократно заявляла о своих планах выступить на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

История знает примеры успешного возвращения фигуристок на лед после рождения детей. Например, пара Ирина Роднина и Александр Зайцев пропустила сезон из-за рождения сына, после чего одержала историческую победу на Играх 1980 года. Это было третье олимпийское золото Родниной.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков выиграли свою первую Олимпиаду в 1988 году, а в 1992-м стали родителями дочери. В 1994-м спортсмены повторили достижение, выиграв Олимпиаду в Лиллехаммере.
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