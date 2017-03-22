Максим Траньков: Хотим вернуться в апреле и понять, стоит ли игра свеч

Об этом сообщи Траньков. В февраля супруги впервые стали родителями — в семье фигуристов родилась дочь.

— Мы с Татьяной обсуждали наше возвращение, — приводит «Комсомольская правда» слова Транькова. — Если доктор разрешит, уже в апреле Таня хочет выйти на лед. Мы хотим выступить как минимум с короткой программой на контрольных прокатах в сентябре. Ну, а дальше будем смотреть, разговаривать с судьями, федераций фигурного катания, возможно ли наше возвращение и стоит ли игра свеч.