Максим Траньков: Хотим вернуться в апреле и понять, стоит ли игра свеч
Олимпийские чемпионы Сочи-2014 Максим Траньков и Татьяна Волосожар могут вернуться к тренировкам уже в апреле.
Об этом сообщи Траньков. В февраля супруги впервые стали родителями — в семье фигуристов родилась дочь.
— Мы с Татьяной обсуждали наше возвращение, — приводит «Комсомольская правда» слова Транькова. — Если доктор разрешит, уже в апреле Таня хочет выйти на лед. Мы хотим выступить как минимум с короткой программой на контрольных прокатах в сентябре. Ну, а дальше будем смотреть, разговаривать с судьями, федераций фигурного катания, возможно ли наше возвращение и стоит ли игра свеч.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter