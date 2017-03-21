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21 марта 2017, 21:28 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Соловьёв: Для нас с Бобровой будет очень волнительно выступать на ЧМ

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв, выступающий в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой, рассказал об ожиданиях от чемпионата мира, который пройдёт в Хельсинки (Финляндия) с 29 марта по 2 апреля.

«Что бы вы пожелали нашей сборной на заключительном этапе подготовки к самому важному старту этого сезона? Признаюсь, для нас с Катей будет очень волнительно выступать, но в то же время так долгожданно, пропустив с Олимпиады в Сочи целых три чемпионата мира по не зависящим от нас обстоятельствам. Как же хочется снова окунуться в эту волшебную атмосферу соревнований, накала эмоций, криков болельщиков и трепетного ожидания оценок», — написал Соловьёв на своей странице в «Инстаграме».
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