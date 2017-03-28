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— Мы долго думали над форматом праздничного мероприятия и остановились на «светском вечере», — рассказала Наталья, побывавшая в редакции «Советского спорта». — Будет прием в театре «Русская песня», придут дорогие для нас люди, будут исторические кадры, фотовыставка событий настоящего времени, фильм о нас, клипы о спортивной и творческой деятельности. Оркестр сыграет попурри из музыки к нашим самым известным программам.

— Почему вы выбрали театр «Русская песня»?

— У нас очень тесные творческие связи с театром Надежды Георгиевны Бабкиной. Можно сказать, что своим ледовым шоу мы открывали ее театр. Теперь каждый год мы выступаем в «Русской песне» со спектаклем «Птица счастья». Кстати, это был первый случай в Москве, когда театральная сцена заливалась бы льдом. Мы знаем, как это делается. Делали это в Париже еще в 1989 году. Это очень веселое эмоциональное шоу. Мы танцуем, ребята из двух коллективов театра — «Славяне» и «Русские сезоны» — поют. Мне же становится обидно, что я сама не могу петь. Кстати, наши друзья из «Русской песни» выступят и на юбилее 21 марта.

— Вы в отличной физической форме. Можете дать фору молодым!

— Слабоватые они сегодня. Нам раньше права голоса не давали: не хотите — у нас страна большая, других пошлем.

— Подсознательно сравниваете себя с нынешними фигуристами?

— Не хочу переводить разговор в брюзжание. Я — фанат фигурного катания! Очень люблю сегодняшних звезд, талантливых фигуристов вне зависимости от национальности. Кстати, они совсем необязательно должны занимать первые места. Когда идут соревнования, а у меня срочные дела — я самый несчастный человек.

— За кем следите пристальнее всего?

— Вы наверняка знаете, что сын Андрея (Иван Букин выступает в танцевальной паре с Александрой Степановой. — Прим. ред.) катается на высоком уровне. Перед этим сезоном мы им впервые за все время стали помогать. Раньше тренеры не подпускали Андрея к тренировочному процессу. Наверное, и правильно делали: все-таки он папа. Но прошлой весной я позвонила тренерам и сказала: «Я больше не могу, меня просто разорвет от желания помочь! Я реально могу быть полезна. Буду мешать, скажите. Но помогать я могу только с Андреем: так будет удобнее». Вроде бы все довольны нашим сотрудничеством. Главное — довольны спортсмены.

— Кому еще из нынешних фигуристов симпатизируете?

— Вместе с моим мужем Игорем Бобриным мы участвовали в подготовке японского фигуриста Юдзуру Ханю. Когда он из юниоров выходил на взрослый уровень, то мы с ним занимались несколько раз в году: он приезжал к нам в Москву, мы — к нему в Японию. Так продолжалось несколько лет, пока он не ушел тренироваться к Брайану Орсеру. Он до сих пор поздравляет нас с праздниками. На 30-летие нашего театра прислал цветы, на открытке было написано: «Сэнсэю Наталье и сэнсэю Игорю» и добавлены поздравления и пожелания. Подпись: «Ваш ученик Юдзуру Ханю».

Незабываемый случай произошел на Олимпиаде в Сочи. Мы приехали в гостиницу на встречу с японским продюсером ледовых шоу. Заходим в отель: полукругом стоят — мама Юдзуру, папа, представители федерации, судьи — кланяются нам и долго так стоят. У девушек на ресепшене глаза на лоб полезли! Незабываемые ощущения.

— Кто еще?

— Всегда очень жду выступлений Жени Медведевой. Необыкновенная фигуристка! Интересно как на чемпионате откатает Максим Ковтун. Очень хороший спортсмен.

— Что ему мешает добиться большего?

— Нервы. Надеюсь, он научился с ними справляться.

— Степанова и Букин были пятыми на чемпионате Европы. Что ждете от них на «мире»?

— Жду хорошего выступления. Я уверена, что они лучше нашей первой пары (Боброва/Соловьев. — Прим. ред.). Поверьте, мое мнение не предвзятое. Но никто меня не слушает. На чемпионате Европы все усилия были брошены, чтобы сделать первую пару чемпионами. Степанову и Букина продали, отодвинули. Поставили вперед израильскую пару, которая раньше никогда у них не выигрывала. В итоге: Боброва/Соловьев третьи, Степанова/Букин — пятые, а вся эта мышиная возня не принесла ничего хорошего ни тем, ни другим.

— Видимо, это делается в благих целях — подтянуть наших лидеров с прицелом на Олимпиаду.

— Невозможно подтянуть тех, кто не тянет! Это был позор. Судейскую бригаду, которая обслуживала чемпионат Европы нужно отцепить от судейства на долгие годы. Как такое может быть, чтобы сначала победителем короткой программы объявили одну пару, а через два часа — другую. Такого никогда не было!

— О судействе в фигурном катании говорят столько, сколько существует сам вид спорта. Новую систему судейства ввели — не помогает. Что делать?

— Тренироваться и быть лучше соперников! Татьяна Анатольевна (Тарасова. — Прим. ред.) всегда нас учила: будете сильнее на две головы, засудить не посмеют.