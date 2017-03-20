Сильнейшая фигуристка Японии Сатоко Мияхара пропустит чемпионат мира из-за травмы

Мияхара, серебряная медалистка чемпионата мира 2015 года, из-за стрессового перелома бедра пропустила прошедшие в феврале Чемпионат четырех континентов и зимние Азиатские игры. В первой половине нынешнего сезона фигуристка заняла второе место в марсельском Финале Гран-при, уступив только чемпионке мира россиянке Евгении Медведевой.

Вместо Мияхары на чемпионат мира в Хельсинки отправится Рика Хонго. Также Японию в женском одиночном катании представят победительница Чемпионата четырех континентов Маи Михара и серебряная медалистка национального первенства Вакаба Хигути.

Чемпионат мира пройдет в столице Финляндии 29 марта — 1 апреля.