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20 марта 2017, 22:01 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Сильнейшая фигуристка Японии Сатоко Мияхара пропустит чемпионат мира из-за травмы

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт. Действующая чемпионка Японии в женском одиночном катании Сатоко Мияхара пропустит предстоящий чемпионат мира в Хельсинки из-за последствий травмы бедра, сообщает Japan Times со ссылкой на Федерацию фигурного катания Японии.

Мияхара, серебряная медалистка чемпионата мира 2015 года, из-за стрессового перелома бедра пропустила прошедшие в феврале Чемпионат четырех континентов и зимние Азиатские игры. В первой половине нынешнего сезона фигуристка заняла второе место в марсельском Финале Гран-при, уступив только чемпионке мира россиянке Евгении Медведевой.

Вместо Мияхары на чемпионат мира в Хельсинки отправится Рика Хонго. Также Японию в женском одиночном катании представят победительница Чемпионата четырех континентов Маи Михара и серебряная медалистка национального первенства Вакаба Хигути.

Чемпионат мира пройдет в столице Финляндии 29 марта — 1 апреля.
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