Сильнейшая фигуристка Японии Сатоко Мияхара пропустит чемпионат мира из-за травмы
МОСКВА, 20 мар —
Р-Спорт. Действующая чемпионка Японии в женском одиночном катании Сатоко Мияхара пропустит предстоящий чемпионат мира в Хельсинки из-за последствий травмы бедра, сообщает Japan Times со ссылкой на Федерацию фигурного катания Японии.
Мияхара, серебряная медалистка чемпионата мира 2015 года,
Вместо Мияхары на чемпионат мира в Хельсинки отправится Рика Хонго. Также Японию в женском одиночном катании представят победительница Чемпионата четырех континентов Маи Михара и серебряная медалистка национального первенства Вакаба Хигути.
Чемпионат мира пройдет в столице Финляндии 29 марта — 1 апреля.
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