Москвина открыла клуб «Поколение М», на работе в котором намерена сосредоточиться

Клуб будет функционировать в новом спорткомплексе с двумя ледовыми площадками, который был построен в Невском районе Санкт-Петербурга. Москвина в настоящее время является тренером школы олимпийского резерва «Звездный лед», где также работает заслуженный тренер России Алексей Мишин.

«Я полностью намерена переключиться на работу в новом клубе. Надо разделить цели подготовки спортсменов. Есть спортивные школы и частные клубы, где набирают фигуристов с нуля, есть среднего уровня, где готовят разрядников. Профессиональный клуб будет готовить спортсменов самого высокого уровня. Мы сосредоточим усилия на подготовке фигуристов высшего спортивного мастерства, чтобы ускоренными темпами запускать их на высшую орбиту», — сказала Москвина.

Заслуженный тренер России отметила, что название «Поколение М» означает «Поколение Москвиной». «Идея создания клуба принадлежит одному из моих учеников, олимпийскому чемпиону Антону Сихарулидзе, который активно способствовал практической реализации проекта», — добавила специалист.

Тамара Москвина воспитала олимпийских чемпионов разных лет в парном катании — Елену Валову и Олега Васильева, Наталью Мишкутенок и Артура Дмитриева, Оксану Казакову, также выступавшую с Дмитриевым, Елену Бережную и Антона Сихарулидзе. В настоящее время у Москвиной тренируются двукратные чемпионы Европы, двукратные бронзовые медалисты чемпионатов мира Юко Кавагути и Александр Смирнов.