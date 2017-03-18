Россияне Лобода и Дрозд стали вторыми на юниорском ЧМ в танцах на льду
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Алла Лобода и Павел Дрозд заняли второе место в танцах на льду на юниорском чемпионате мира, проходящем на Тайване. По сумме короткого и произвольного танцев они набрали 164,37 балла.
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Победу одержали американцы Рэчел и Майкл Парсонсы (164,83). Третьими стали их соотечественники Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (154,68).
Россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов заняли четвертое место (152,66), Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин стали пятыми (152,53).
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров завершится 18 марта.
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